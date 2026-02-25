El primer ministro de Australia pide rebajar tensiones tras ser evacuado de su residencia por una falsa amenaza de bomba

Archivo - El primer ministro de Australia, Anthony Albanese - Europa Press/Contacto/Apec2025korea - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha hecho un llamamiento a rebajar las tensiones después de que tuviera que ser evacuado de su residencia oficial en Canberra en la víspera por una falsa amenaza de bomba relacionada con un espectáculo de danza por parte de una compañía de artes escénicas china.

"Es solo un recordatorio, pero voy a aprovechar para decirle a la gente que hay que rebajar las tensiones, por el amor de Dios", ha expresado durante un evento celebrado en Melbourne por la Cámara de Comercio e Industria de Victoria y el periódico 'Herald Sun'.

La compañía artística Shen Yun, vinculada con la secta Falun Gong --prohibida en China-- tenía programados varios conciertos en Australia durante el próximo mes, si bien sus organizadores han denunciado haber recibido correos electrónicos amenazantes pidiendo la cancelación de los espectáculos.

Según la cadena de radiodifusión ABC, uno de los mensajes aludía a la colocación de explosivos alrededor de The Lodge, la residencia del primer ministro en la capital. Albanese fue trasladado a un lugar seguro por la Policía y, tras llevar a cabo búsquedas, se determinó que no había ninguna amenaza activa.

La Embajada de China en Australia ha indicado en un comunicado que Pekín "se opone" a cualquier "ataque violento", si bien ha indicado que Falun Gong es "un notorio culto antihumano, antisocial y anticiencia" prohibido en el gigante asiático "de acuerdo a la ley".

"El llamado 'Shen Yun' es una herramienta política utilizada por 'Falun Gong' para difundir narrativas e ideología de culto anti-China, buscar expandir su influencia y acumular ganancias financieras bajo la apariencia de promover la cultura tradicional china", ha expresado en redes sociales.

En este sentido, ha indicado que esto "constituye una distorsión y profanación de la cultura china", además de llevar "al engaño, la manipulación y el daño" al público. "Creemos que el pueblo australiano es capaz de distinguir lo correcto de lo incorrecto", ha zanjado.

El Consulado chino de Melbourne ya acusó el pasado mes de enero a Shen Yun, cuyos espectáculos se centran en mostrar la vida antes del comunismo, de "difamar maliciosamente al Gobierno chino" con "elementos políticos" escondidos en sus obras.

El año pasado, el Centro de Artes Escénicas John F. Kennedy en Washington fue evacuado un día antes del estreno de una obra realizada por la citada compañía tras recibir un correo electrónico que afirmaba que se habían colocado explosivos en el teatro.