El primer ministro de Australia resta importancia a las críticas de Netanyahu: "No me lo tomo como algo personal"

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha restado este miércoles importancia a las críticas vertidas en la víspera por su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, y ha dicho no tomares los comentarios "como algo personal".

"Me relaciono con la gente de forma diplomática. (Netanyahu) ya ha dicho cosas similares sobre otros líderes", ha aseverado Albanese después de que el mandatario israelí lo acusara de "abandonar a los judíos" y "traicionar a Israel" por impedir la entrada en el país de varios políticos ultraderechistas y abogara por reconocer el Estado de Palestina el próximo mes de septiembre.

En este sentido, ha aclarado que Netanyahu fue informado a su debido tiempo de la decisión de Australia. "Llegado el momento, informé a Netanyahu de mi postura y de la postura de Australia", ha explicado, al tiempo que ha afirmado que le dio "la oportunidad de proponer una solución política".

Asimismo, el ministro del Interior de Australia, Tony Burke, ha recordado que el primer ministro israelí ha criticado en el pasado a otros países por apoyar la causa palestina. "La fortaleza no se mide por la cantidad de gente que puedes matar o por el número de niños a los que puedes hacer pasar hambre", ha aclarado, según informaciones recogidas por el canal de televisión ABC.

"La fuerza se mide mejor con la actuación de Albanese, a sabiendas de que es una decisión que no va a gustar a Israel", ha apuntado, si bien ha destacado que el propio Netanyahu tuvo la oportunidad de "mostrar sus objeciones en persona".