El primer ministro belga entrega a la Policía un revólver regalo de Erdogan a líderes en la cumbre de la OTAN

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, atiende a la prensa en los márgenes de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara. - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, ha entregado a la Policía a su vuelta de la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Ankara un revólver recibido como regalo protocolario por parte del presidente de Turquía y anfitrión, Recep Tayyp Erdogan.

Erdogan ofreció un revólver personalizado con su nombre a cada líder acompañado de munición y un permiso que autorizaba su exportación, según adelantaron la noche del miércoles varias delegaciones y ha podido confirmar Europa Press en fuentes aliadas.

Entre las personas obsequiadas, también está la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuyo equipo ha indicado que la conservadora alemana "expresó su agradecimiento" a Erdogan, pero que el arma será "transportada y almacenada de manera segura" hasta que sea inutilizada, momento en que sería "donada a un museo militar".

En el caso del primer ministro belga, fuentes de su gabinete han explicado a Europa Press que De Wever no fue consciente del tipo de regalo que fue recibido por la delegación por parte de Erdogan hasta que se encontraba ya en Bélgica, cuando descubrió "con sorpresa" la naturaleza del obsequio y optó por entregarlo a la Policía del aeropuerto para que se guardara en una caja de seguridad y se le apliquen los protocolos que procedan.

El revólver fue recibido en un primer momento por el entorno del mandatario belga y estuvo en todo momento bajo vigilancia, destacan las fuentes, y fue llevado a Bélgica en el vuelo militar en el que regresó toda la delegación al país.