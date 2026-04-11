El primer ministro checo declara su apoyo a Orbán en la víspera de las cruciales elecciones en Hungría

Archivo - Andrej Babis y Viktor Orbán - Europa Press/Contacto/Attila Volgyi - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de República Checa, Andrej Babis, ha declarado su respaldo a su homólogo húngaro, Viktor Orbán, que se juega el cargo en las cruciales elecciones de este domingo, con una oposición favorita y entre cruces de acusaciones sobre posible fraude electoral con su máximo rival y antiguo subordinado, Peter Magyar.

"En tiempos turbulentos, optar por la estabilidad y un liderazgo probado es más importante que nunca", ha manifestado en redes sociales el primer ministro checo, de 71 años y uno de los grandes aliados de Orbán.

Babis, además, ha asegurado que Orbán, compañero además en Europa a través de su asociación en el Parlamento Europeo dentro del bloque de extrema derecha Patriotas por Europa (PfE), "siempre ha luchado por una Europa más fuerte, una construida sobre la paz, sobre la soberanía nacional de sus Estados miembros, y sobre la competitividad".

Los comicios representan un plebiscito sobre Orbán, un hombre convertido ahora en el gran exponente de la polarización reinante en una Europa Central a matacaballo entre una corriente liberal y europeísta y una vertiente con una agenda ultranacionalista y conservadora que tiene entre sus aliados al presidente Vladimir Putin, y se presenta como gran amigo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un clima político extremadamente tenso y bajo la atenta mirada de Bruselas y Washington, las principales encuestas dan como favorito en las elecciones a Magyar y a su partido Tisza, pero hasta qué punto tendrá impacto su victoria dependerá no solo de la contundencia de su triunfo, sino del carácter que decida exhibir el líder opositor, cuyas posturas no están realmente tan alejadas respecto a Orbán, su antiguo jefe.