El primer ministro en funciones de Líbano avisa que la crisis puede terminar de estallar "en cualquier momento"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro en funciones de Líbano, Nayib Mikati, ha avisado este domingo de que la endémica crisis que atraviesa el país puede terminar de estallar "en cualquier momento" y ha pedido "elecciones rápidas" para designar a un nuevo presidente de la República después de que expirara el mandato del último jefe del Estado, Michel Aoun, sin sucesor a la vista.

En una entrevista con el diario 'Al Sharq Awsat', Mikati avisa que la crisis en Líbano ha degenerado hasta el punto de que el país se encuentra en un "cuello de botella" que podría reventar cualquier día.

"Tenemos que llevar a cabo reformas estructurales antes de que esto vaya a peor y alcance un punto de no retorno. Por lo tanto, hace falta elegir ya a un nuevo presidente para, por lo menos, entrar en una fase de respiro", ha indicado durante la entrevista, recogida a su vez por el diario libanés 'L'Orient le Jour'.

Sin presidente en Líbano no pueden entrar en vigor las leyes aprobadas en la cámara, ni se puede designar a un primer ministro, ni aprobar gabinetes antes de su ratificación parlamentaria. Mikati, en realidad, actúa como primer ministro dimitido desde el final de la anterior legislatura, con la elección en mayo de un nuevo Parlamento, pero no ha dejado el poder para no causar un absoluto vacío.

Al colapso político, una constante durante años, se suma la gravísima crisis económica que atraviesa el país, una de las peores registradas a nivel mundial desde mediados del siglo XIX, y la escasez energética derivada de la misma.