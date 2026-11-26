Archivo - El primer ministro de Irak, Alí al Zaidi. - Christoph Soeder/dpa - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, ha justificado este jueves su decreto para controlar los yacimientos petrolíferos y las fronteras de la región semiautónoma del Kurdistán, insistiendo en que los ingresos "van a parar a determinados grupos" y no a la mayoría de los iraquíes, tras alegar una trama de corrupción para tomar el mando de las explotaciones y purgar a altos funcionarios.

"Hay quienes pretenden involucrar al pueblo kurdo en la crisis del contrabando de petróleo con el fin de proteger su influencia, sus recursos económicos y sus intereses particulares frente a posibles acciones judiciales", ha afirmado en declaraciones tras reunirse con formaciones kurdas aliadas en el Parlamento.

En el marco de la medida adoptada para tomar el mando de las operaciones petrolíferas en la zona, Al Zaidi ha subrayado que los ingresos de la región "van a parar a determinados grupos y no se distribuyen entre el pueblo iraquí". "Se pretende mantener las fronteras del país llenas de brechas y vulnerabilidades", ha explicado.

Frente a esto ha reivindicado su agenda para "preservar la seguridad, hacer cumplir la autoridad del Estado y garantizar la aplicación de la ley en todo el territorio iraquí", y ha insistido en los planes de Bagdad para "garantizar que las armas estén exclusivamente en manos del Estado".

Al Zaidi ha ordenado el control de yacimientos y el despliegue de fuerzas en las frontera en el marco de su ímpetu por combatir la corrupción y perseguir el contrabando, al tiempo que vienen insistiendo en "preservar las riquezas nacionales en beneficio del pueblo iraquí"

El Ejército iraquí, integrado por miembros de todos los componentes de la sociedad, estará desplegado en las fronteras y no dentro de las ciudades, ha explicado Al Zaidi, recalcando que las autoridades estatales "comprende las particularidades de la región del Kurdistán" y reconoce "la lucha y los sacrificios del pueblo kurdo".

En medio de la enorme polémica generada en Irak por el paso de Al Zaidi para centralizar el control de los yacimientos, así como de la explotación, comercialización y suministro de petróleo a través del Ministerio Federal de Petróleo y los organismos federales reguladores, el Tribunal Supremo de Irak avaló los decretos al señalar que se ajustan a la Constitución nacional.