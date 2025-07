El primer ministro japonés apela a lograr "consensos" tras quedarse en minoría en el Parlamento

Las elecciones parciales del domingo al Senado dejan a la coalición gobernante sin el respaldo necesario

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, ha emplazado a los partidos de la oposición a alcanzar "consensos" y ha insistido en su intención de seguir gobernando en minoría después de la clara derrota de los partidos de la coalición Partido Liberal Democrático (PLD) y Komeito en las elecciones parciales al Senado celebradas el domingo.

Ishiba ha defendido así la necesidad de evitar un "estancamiento" de la política nacional y se ha reivindicado como el líder del partido con mayor representación parlamentaria. En esta situación, ofrece a la oposición "construir consensos" en cada tema para poder seguir sacando leyes adelante.

"El camino que tenemos por delante es espinoso, así que tendremos que mantener un debate serio con otros partidos. Lo que he estado diciendo durante la campaña electoral es que el PLD ha sido y seguirá siendo un partido responsable, por el futuro de Japón y de su pueblo", ha resaltado, según recoge la televisión pública japonesa, NHK.

"Quiero profundizar sinceramente el debate con otros partidos y dar un enfoque de sincera devoción hacia mi país a la política nacional", ha añadido.

Sin embargo, ha descartado ampliar la coalición PLD-Komeito y cualquier tipo de cambio en el Gobierno. "No tenemos planes de ampliar la coalición. No tenemos intención. Quiero seguir con los contactos sinceros con todos para trabajar juntos con responsabilidad para generar una política y medidas excelsas, pero otros partidos tienen sus propias prioridades, así que no quiero decir por ahora 'este partido es el elegido'", ha argumentado.

Ishiba ha reconocido que el resultado del domingo ha sido "duro", ya que PLD y Komeito han logrado solo 47 plazas en el Senado, mientras que la oposición ha obtenido 78. Sumando los escaños que no estaban en disputa, la oposición controla 126 de los 248 escaños del Senado, por lo que la coalición PLD-Komeito está en minoría con 122 asientos.

"No haber conseguido ni un solo nuevo escaño es tremendamente decepcionante. Hemos recibido un veredicto tremendamente duro. Es tremendamente lamentable que nuestros capaces compañeros del PDL y del Partido Komeito no hayan ganado ningún escaño. Como presidente del PLD presento mis más sinceras disculpas, desde el fondo de mi corazón", ha afirmado.

Ishiba ha pedido afrontar el resultado con "humildad" y ha agradecido a quienes han depositado su confianza en la formación pese al "sofocante calor" de la jornada dominical.

El dirigente japonés ha reiterado que uno de los principales motivos para mantenerse en el cargo es la finalización de un acuerdo comercial con Estados Unidos antes del 1 de agosto, fecha límite puesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, antes de imponer aranceles adicionales a los productos nipones.

"Quiero hablar directamente con el presidente Trump de los aranceles. El principio fundamental es proteger nuestros intereses nacionales y con el hito del 1 de agosto en mente vamos a conseguir un acuerdo que sea beneficioso tanto para Japón como para Estados Unidos con el concepto, 'inversión, no aranceles'", ha argumentado.

Sobre su futuro más allá, ha asegurado que no hay nada cerrado. "No pienso en la duración de mi mandato. No estoy pensando en ninguna fecha límite o en un plazo. He dicho que voy a hacer todo lo posible para intentar solucionar las cuestiones más acuciantes, como los aranceles de Estados Unidos, el aumento de los precios, la respuesta a un desastre natural que podría ocurrir mañana y a un panorama de seguridad que es el más complejo desde la Segunda Guerra Mundial", ha apuntado.