El primer ministro polaco lamenta que la fortaleza del rublo demuestra que las sanciones contra Rusia no funcionan

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha exigido un endurecimiento de las sanciones actualmente en vigor contra Rusia por su invasión de Ucrania ya que el fortalecimiento experimentado por la moneda rusa, el rublo, durante los últimos días, demuestran que el castigo económico no está surtiendo efecto.

Acompañado en rueda de prensa por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, Morawiecki ha pedido la incautación inmediata de las propiedades y los activos tanto del Gobierno ruso como de sus oligarcas.

"Ahí está el nuevo dinero. Eso es lo que llevo diciendo desde hace semanas: cientos de miles de millones de dólares en los bancos europeos, en el banco central, en las cuentas de los oligarcas. Congelar por congelar no va a hacer nada. La incautación de estas propiedades es necesaria para contribuir a la reconstrucción de Ucrania", ha indicado el primer ministro.

El mandatario ha percibido que "algunos líderes ya están hablando de volver a la normalidad" y aliviar las sanciones a Rusia, "por las presiones de las empresas europeas".

Pero Morawiecki ha avisado que "si Ucrania no defiende su libertad, no habrá normalidad alguna". "Europa habrá mostrado su debilidad, habrá quedado humillada y desdentada y no podrá cumplir sus valores básicos y universales como la libertad y el derecho a la vida", ha declarado en la rueda de prensa, recogida por la agencia oficial de noticias polaca PAP.