El primer ministro de República Checa señala la "amistad" con Israel "independientemente de quién esté en el poder"

El primer ministro checo, Andrej Babis, durante un acto político. - Tomas Tkacik / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de República Checa, Andrej Babis, ha señalado este martes la "amistad" con Israel en plena jornada electoral, subrayando que Praga aspira a tener buenas relaciones con el país "independientemente de quién esté en el poder".

"Valoro nuestro diálogo y la larga amistad que une a nuestros países. República Checa e Israel comparten un estrecho vínculo, y deseo sinceramente paz, seguridad y un futuro mejor para el pueblo de Israel", ha afirmado en un mensaje dirigido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En todo caso, en plena votación en Israel, Babis ha subrayado que desea "mucha suerte" al país en las elecciones "para que siga estando dirigido por un líder fuerte".

"Estoy seguro de que la amistad entre nuestros países perdurará, independientemente de quién esté en el poder", ha afirmado el dirigente checo, sin dedicar un apoyo explícito al actual dirigente con el que mantiene una gran cercanía.

Netanyahu se somete a las urnas este martes con el antiguo jefe del Ejército Gadi Eisenkot como principal rival. Más de 7,3 millones de israelíes están llamados a votar en unos comicios que dirimirán la continuidad de Netanyahu tras cuatro años en el poder marcados por el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 frente a un bloque heterogéneo que busca desbancarle y poner fin al Gobierno más a la derecha que ha tenido Israel desde su creación en 1948.