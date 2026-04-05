El primer ministro de Senegal cancela su viaje a España como medida energética para reducir el gasto público

Archivo - El primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko - Europa Press/Contacto/Demba Gueye - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, ha anunciado este sábado una serie de medidas energéticas para reducir el gasto estatal, como la cancelación de varios viajes internacionales, incluido el que tenía previsto a España.

"He tomado una serie de medidas drásticas para restringir todo lo relacionado con el gasto público, incluida la cancelación de todas las misiones no esenciales en el extranjero", ha apuntado Sonko en declaraciones recogidas por el periódico estatal 'Le Soleil'.

El mandatario senegalés ha decidido implementar una política de austeridad en los más altos niveles del Gobierno por lo que, con el fin de dar ejemplo, ha cancelado los viajes que tenía agendados a Níger, España y Francia, ha explicado.

"Ningún ministro de mi gobierno abandonará el país salvo en una misión esencial", ha recalcado Sonko, que ha adoptado esta decisión ante el alta de los precios mundiales del petróleo y las crecientes dificultades del Ejecutivo senegalés para movilizar recursos financieros.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial, por parte de Irán en represalia a la ofensiva lanzada contra territorio iraní por Estados Unidos e Israel hace más de un mes ha disparado los precios del crudo a nivel mundial.

Aunque la República Islámica alega que permite el tráfico de buques no alineados con sus enemigos por las aguas de Ormuz, la circulación a través del estrecho se ha visto prácticamente paralizada por los ataques de Irán contra los petroleros que navegan en la zona.