La primera ministra designada defiende mantener contactos con todas las fuerzas para formar Gobierno en Marruecos

Elecciones en Marruecos. - Moe Zoyari / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra designada de Marruecos, Fátima Zahra el Mansuri, ha reiterado este jueves que su planteamiento para formar Gobierno pasa por mantener contactos con todas las fuerzas políticas del país.

"Explicamos nuestra metodología a todos desde el primer momento, y después de que aparecieron los resultados electorales dijimos que queríamos sentarnos a dialogar con todos los partidos políticos, porque el terreno común es la patria", ha señalado El Mansuri en declaraciones recogidas por el diario digital Al Yaoum 24.

De esta forma, ha recalcado que las consultas son "obligatorias" y que su formación, Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), se ha puesto en contacto "con todos los partidos representados en el Parlamento".

"Todos son libres de aceptarlas. El diálogo es esencial en todo país que ha elegido la vía democrática, y todos son libres de elegir", ha afirmado.

El Mansuri, próxima jefa de Gobierno de Marruecos, será la primera mujer en el país norteafricano en ocupar el cargo. Tras su nombramiento, la Comisión Europea ha expresado su compromiso de seguir trabajando con Rabat para reforzar la asociación con un país al que ha definido como socio "clave y estratégico" de la Unión Europea.

Fue nominada por el rey Mohamed VI después de que el PAM venciera ampliamente en las elecciones legislativas del pasado 23 de septiembre, con el 22,13% de los votos, cerca de diez puntos por encima sobre el segundo, la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), pero en medio de una abstención que rozó el 60%.