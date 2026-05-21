La primera ministra de Lituania reconoce "deficiencias" ante la alerta por incursión de drones

Archivo - La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, durante una rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, ha reconocido este jueves "deficiencias" en la respuesta del país a la alerta por la incursión de drones registrada este miércoles, que obligó a la población a ponerse a cubierto, incluso en refugios antiaéreos, incidiendo en que toca "aprender lecciones" del "día duro" a raíz del incidente.

"En efecto, ayer quedó demostrado que tenemos ciertas deficiencias. No todos están suficientemente preparados para una situación de emergencia, para un día difícil", ha afirmado ante el Parlamento lituano, Seimas, que ha pasado revista a la respuesta gubernamental a la situación de crisis vivida este miércoles.

Ruginiene ha incidido en que el Ejecutivo se toma en serio "cada deficiencia" y ha asegurado que está en marcha una evaluación del sistema de alerta y su funcionamiento en las diferentes regiones. "Se están revisando los procedimientos de respuesta de las instituciones y se está comprobando la disponibilidad de refugios", ha declarado ante los diputados.

"Estamos aprendiendo de las lecciones aprendidas. Espero sinceramente que ante cada amenaza mantengamos la calma, la solidaridad y la vigilancia", ha señalado, para defender la actuación de los servicios de emergencia, si bien ha considerado que en algunos casos el pánico o la excitación podrían haber impedido una respuesta totalmente adecuada, tras reconocer que algunos refugios no estuvieran preparados para su uso.

"Hubo problemas que todos tendremos que solucionar. Tenemos tiempo para eso. Ahora debemos mantenernos alerta y tomar medidas concretas", ha subrayado la dirigente lituana, según recoge la cadena LRT.

Por su parte, el ministro de Defensa, Robertas Kaunas, ha relatado al Seimas que el dron que violó el espacio aéreo de Lituania fue detectado "tanto por el radar de la fuerza aérea como por los radares de los aliados de la OTAN". Así ha dicho que la respuesta de los cazas de la misión de patrullaje aéreo de la OTAN en Estonia respondieron al incidente debido a la mala climatología en Lituania.

"Se localizó el dron y un helicóptero de la Fuerza Aérea colaboró en la persecución. Se concedieron todos los permisos necesarios a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo la misión según su criterio", ha informado el titular de Defensa, quien ha indicado que sigue en marcha la búsqueda del dron intruso después de que los radares le perdieran el rastro por, seguramente, volar a poca altura.

De todos modos Kaunas ha defendido la reacción ante la crisis, incidiendo en que no hubo pánico, aunque sí se produjeron errores en una situación que en general se manejó correctamente.

En un mensaje similar, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, afirmó en un mensaje televisado la noche del miércoles que el incidente con el dron representa una "importante lección" para la ciudadanía y las instituciones del país y pidió "memorizar bien" el caso.

Ruginiene dio orden a los gobiernos locales de mantener los refugios abiertos las 24 horas del día, después de los últimos incidentes con drones en varios países del Báltico, que ha provocado, por ejemplo, este miércoles la alerta roja en Vilna, la capital.

"Es fundamental garantizar que los municipios aseguren que todos los refugios sean accesibles y estén abiertos (...) y exigiremos que los refugios permanezcan abiertos las 24 horas del día durante este período delicado", informó en una rueda de prensa posterior a una reunión de la comisión de seguridad.

El incidente hizo saltar las alertas aéreas en Vilna y otras partes del país y obligó a que dirigentes lituanos, incluyendo Nauseda, fueran llevados a búnkers ante la alarma, que fue levantada unas horas después.