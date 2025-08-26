El principal partido de la oposición en Corea del Sur elige a Jang Dong Hyeok como nuevo líder

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido del Poder Popular (PPP), principal fuerza opositora en Corea del Sur, ha elegido como nuevo líder este martes a Jang Dong Hyeok en medio de las tensiones internas dentro de la formación a raíz de la destitución del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol.

Jang ha logrado vencer con el 50,27 por ciento de los votos a su rival, el excandidato presidencial Kim Moon Soo, quien perdió en las elecciones celebradas el pasado mes de junio ante el actual presidente surcoreano, Lee Jae Myung, del Partido Demócrata.

Candidato de línea dura contra las posiciones pro-Corea del Norte, Jang tendrá la tarea ahora de recuperar la popularidad del partido tras su batacazo en las presidenciales y el escándalo desatado por Yoon debido a la fallida imposición de la ley marcial, lo que ha minado la confianza de los votantes en la formación conservadora.

Otros dos candidatos que se presentaron para liderar el partido, Cho Kyoung Tae y Ahn Cheol Soo --partidarios de destituir al expresidente frente a Jang y Kim, que se mostraron en contra-- no lograron pasar a la segunda vuelta durante la convención del PPP, lo que se ha interpretado como una victoria para las facciones más partidarias de Yoon, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

La comisión que investiga al expresidente le acusa por abuso de poder, falsificación de documentos oficiales y obstrucción de tareas oficiales durante la breve imposición de la ley marcial, que provocó una grave crisis política en el país asiático.