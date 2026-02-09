Los príncipes de Gales expresan su profunda preocupación por las revelaciones del caso Epstein

Archivo - Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina - Alberto Pezzali/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, se han mostrado "profundamente preocupados" por las informaciones que han salido a la luz en los últimos días sobre el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, que involucra a Andrés Mountbatten-Windsor, recientemente despojado de su título de príncipe de Inglaterra.

El príncipe Guillermo se encuentra en Arabia Saudí este lunes como parte de una gira de tres días por Oriente Próximo. Está previsto que se reúna con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, en medio del escándalo en la Familia Real británica por el caso Epstein, que ha llevado a la expulsión de Andrés de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres.

"Puedo confirmar que el príncipe y la princesa de Gales están profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos están centrados en las víctimas", ha expresado un portavoz del Palacio de Kensington en declaraciones a la prensa desde Riad, que han sido remitidas posteriormente a Europa Press.

La Policía ha informado que revisará nuevas acusaciones en contra de Andrew Mountbatten-Windsor tras la difusión de tres millones de archivos sobre el caso Epstein. En concreto, el magnate estadounidense habría enviado a una segunda mujer para que Andrés mantuviese relaciones sexuales con ella en 2010.

Entre los nuevos documentos difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense figuran varias fotografías en las que el expríncipe Andrés aparece de rodillas junto a una mujer no identificada en un espacio interior que coincidiría, según BBC Verify, con el interior de la mansión de Epstein en Nueva York.

Cabe recordar que Virginia Giuffre acusó al tercer hijo de Isabel II de haber abusado de ella cuando esta era aún menor de edad, siendo víctima de la red de pedofilia liderada por Epstein, quien fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000.

El expríncipe siempre ha defendido su inocencia y trató en vano tumbar la denuncia civil presentada por Giuffre, que se suicidó el 25 de abril de 2025. El principal argumento de su defensa giraba en torno a un pacto extrajudicial suscrito por la demandante y por Einstein en 2009, según el cual la víctima habría acordado no emprender ninguna acción legal contra otras personas.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha pedido a Andrés --que también ha renunciado a su título de duque de York-- que testifique ante el Congreso estadounidense tras la difusión de los archivos en virtud dde la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre de 2025.