Noruega anuncia que su embajadora en Jordania e Irak dimitirá e investiga sus vínculos con Epstein

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora embajadora de Noruega ante Jordania e Irak, Mona Juul, abandonará esta semana su puesto en la diplomacia del país escandinavo después de que sus vínculos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein hayan probado una "grave falta de juicio", según ha anunciado este domingo el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, que ha apuntado a una investigación ya en curso.

"Mona Juul dejará su cargo como embajadora en Jordania e Irak", ha declarado ante la prensa el jefe del servicio diplomático de Oslo, que ha descrito el movimiento como "una decisión correcta y necesaria". La medida se hará oficial esta semana tras mantener "conversaciones" sobre el asunto que Juul "está decidida a continuar", ha asegurado.

Barth Eide ha afirmado que los contactos de la diplomática con Epstein "han demostrado una grave falta de juicio" que "impide restaurar la confianza que requiere el cargo". "Es evidente que todo este asunto supone un grave problema de reputación para Noruega. No solo para la diplomacia", ha alertado, agregando que hará todo lo que esté a su alcance para que "cualquier asunto relacionado con el Ministerio de Exteriores se examine".

El ministro ha indicado que Juul "fue liberada de sus funciones el lunes", cuando afloraron sus vínculos con el condenado por abuso sexual y tráfico de menores, mientras las autoridades investigaban la relación entre ambos, unas investigaciones que continuarán "incluso" si es cesada.

"Es importante comprender el alcance del contacto que tuvo con Epstein (...) No menos importante, debemos explicar si la relación ha afectado a su trabajo como diplomática", ha manifestado Barth Eide, señalando que los resultados de la investigación afectarán directamente a la decisión que tome la cartera sobre el empleo de la diplomática.

El jefe de Exteriores ha anunciado asimismo que, a la luz de las citadas informaciones, "se inició una revisión del compromiso y los contactos del Ministerio de Asuntos Exteriores con el Instituto Internacional de Investigación para la Paz", mientras éste estuvo dirigido por el marido de Juul, Terje Rod-Larsen, quien admitió haber tenido una relación financiera con Epstein y cuya relación con el delincuente sexual convicto es para el ministro "muy extensa y preocupante".

"El auditor estatal ya ha analizado el compromiso del Ministerio de Exteriores con el Instituto Internacional para la Paz durante el período comprendido entre 2007 y 2012. Desde entonces, el Ministerio de Exteriores ha mejorado significativamente la gestión de sus compromisos", ha declarado Barth Eide, antes de subrayar la importancia de "explicar las posibles violaciones de las normas" y cómo algunos empleados habrían favorecido a Epstein.

En este contexto, ha descrito como "justo" que el Parlamento investigue también la situación y ha manifestado que tanto él como la cartera diplomática están "dispuestos a contribuir con respuestas a todas las preguntas".

Con todo, ha alegado que "este es un caso que va mucho más allá de la responsabilidad del Ministerio de Exteriores, ya que también involucra a varios políticos y expolíticos de organizaciones internacionales".

La reciente publicación de los más de tres millones de archivos relacionados con Epstein ha sacudido a las instituciones noruegas, que se han visto salpicadas por el escándalo tras aparecer en los documentos personalidades vinculadas también a la Casa Real y al Comité Nobel.

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, mantuvo una amistad cercana durante varios años con el magnate, llegando a visitarlo en su residencia de lujo en Palm Beach, en el estado de Florida, durante cuatro días a principios de 2013 e incluso a darle consejos para "buscar esposa". Asimismo, también aparece en los archivos el ex primer ministro Thorbjorn Jagland, actual miembro del Partido Laborista y quien por aquel entonces era secretario general del Consejo de Europa, así como presidente del Comité Noruego del Nobel.