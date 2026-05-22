El prokurdo DEM de Turquía alerta de que la destitución del líder del opositor CHP pone en peligro el proceso de paz

El líder del opositor CHP de Turquía, Ozgur Ozel. - Europa Press/Contacto/Mehmet Masum Suer

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El prokurdo Partido por la Igualdad y la Democracia Popular (DEM) de Turquía ha condenado la decisión judicial de destituir al líder del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), Ozgur Ozel, y ha alertado de que esta medida pone en peligro el proceso de paz entre el Gobierno y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

"El principio fundamental de nuestra lucha de décadas ha sido apoyar la voluntad del pueblo frente a los ataques a la política. En este periodo histórico, en el que se intensifican los esfuerzos por alcanzar la paz social (...), la decisión de nulidad absoluta solo aumentará la desconfianza en el proceso de paz", ha aclarado el partido en un comunicado.

El DEM ha afirmado así la sentencia que anula la elección de Ozel como líder del partido más antiguo del país, que queda ahora descabezado, "forma parte de una operación de presión política y una estrategia incompatibles con la ley y la justicia, que buscan moldear la política a través del poder judicial" y ha defendido "la democracia y el Estado de Derecho".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "las prácticas que incrementen la polarización social y destruyen la paz interna exacerbarán la crisis de confianza" en las instituciones y el proceso de paz, iniciado después de que el PKK anunciara en mayo de 2025 su disolución y el fin de la lucha armada, tras cuatro décadas activo.

"Esta decisión, tomada cuando estamos a punto de finalizar la normativa legal, es un paso que, en la práctica, busca eclipsar el proceso de paz" entre el PKK y el Gobierno turco. "Se trata de una cuestión de democracia. Estas prácticas ilegales e injustas deben cesar de inmediato. Como partido democrático, nos solidarizamos con millones de ciudadanos que creen que la democracia es esencial para este país, que anhelan justicia y que luchan por los valores democráticos", ha zanjado.

La oposición, con el CHP a la cabeza, ha acusado en varias ocasiones al Gobierno y al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de instrumentalizar el aparato de justicia para silenciar a sus críticos. Este último fallo judicial anula el nombramiento de Ozel como presidente del partido al considerar que se produjeron amaños e irregularidades en el proceso que lo llevó a encabezar la formación en 2023.

La Justicia ha anulado así los resultados de aquel congreso, por lo que la formación debe restituir a Kemal Kiliçdaroglu --anterior líder de la formación-- al frente de la presidencia del partido.