Las protestas en Francia dejan ya cerca de 6.900 detenidos y un centenar de trabajadores educativos heridos

Imagen de archivo de las protestas estudiantiles en Francia. - Jan Schmidt-Whitley / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia han situado este viernes en cerca de 6.900 los detenidos y en más de un centenar los trabajadores educativos heridos en todo el país en el marco de las protestas estudiantiles que están teniendo lugar en el país por los recortes y la falta de recursos destinados a la educación pública.

Hasta la fecha, un total de 6.877 personas han sido puestas bajo custodia, de las cuales el 86% son menores de edad, mientras que 21 se encuentran ya bajo arresto administrativo a la espera de que se celebren juicios en su contra.

Así, 2.376 personas hacen frente a posibles cargos por la vía penal, de los cuales 21 han sido ya puestos bajo disposición judicial --15 adultos y seis menores--, tal y como reflejan los datos del Gobierno.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha señalado durante una rueda de prensa que "se ha superado la cifra de los cien trabajadores del sistema educativo heridos durante la violencia registrada en el marco de las protestas", si bien no ha dado una cifra exacta al respecto aunque sí ha dado las gracias a los docentes por su trabajo.

"Han estado cubriendo las vacantes como han podido en dos años y el trabajo sale adelante todos los días. Hemos triplicado las sustituciones a corto plazo. Todo ello, gestionando a 440.000 personas de enseñanza secundaria y bachillerato", ha aclarado, no sin antes manifestar que, aún así, "se le debe un plan de acción a los estudiantes".

"¿Implica esto que todo tenga que ser perfecto? No lo sé, pero iré actualizando la información de forma regular", ha sostenido, al tiempo que ha aplaudido "el movimiento estudiantil que permite a los jóvenes despertar y tener conciencia política para no ser manipulados".

El ministro francés se ha dirigido este viernes por la mañana al Instituto de Cachan, situado en un suburbio del sur de París, la capital gala, y desde donde ha conversado con los alumnos. "Cubriremos las vacantes a lo largo de la la próxima semana", ha asegurado. "Me alegra que los estudiantes puedan decir lo que piensan de forma respetuosa y democrática. No necesitan promesas falsas", ha remachado.

NUEVAS CONTRATACIONES

Sobre el anuncio realizado la víspera en relación con la activación inmediata de miles de profesores suplentes que comenzarán a trabajar como primera medida de cierto alcance para intentar contener las grandes movilizaciones de estudiantes y docentes, el ministro galo ha reivindicado la importancia de la medida y ha afirmado que afectará a unos 4.000 nuevos docentes.

En este sentido, Geffray ha confirmado que además de los 3.024 maestros suplentes que se están asignando actualmente, se contratarán "varios cientos de maestros adicionales" para hacer frente a la escasez de profesorado. "Con todo lo que se está poniendo en marcha, probablemente nos acercaremos a los 4.000 a tiempo completo", ha declarado.

La situación en Francia ha llevado a Shabia Mantoo, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a mostrar su "preocupación" por los "incidentes" que están teniendo lugar en las calles francesas a raíz de las manifestaciones, por lo que ha solicitado "asambleas pacíficas" y un "uso proporcionado de la fuerza" por parte de la Policía desplegada.

"Pedimos a todo el mundo garantizar que estas protestas sean pacíficas y que no haya un uso desproporcionado de la fuerza durante las mismas. El derecho a la libre asamblea debe ser respetado", ha manifestado durante una rueda de prensa desde Ginebra.