Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de azuzar el miedo a un conflicto global

Vladimir Putin, presidente de Rusia. - Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado este miércoles a los países europeos de haber arrastrado a Ucrania de manera deliberada a la guerra y ha afeado que estén azuzando el miedo en sus respectivas sociedades a un gran conflicto global. "Esto es un disparate", ha dicho.

La amenaza rusa a los países europeos "es una mentira deliberada" que no tiene en cuenta los intereses de la sociedad europea, ha dicho Putin durante una reunión este miércoles con la plana mayor del Ministerio de Defensa, en la que se ha hecho balance, entre otras cuestiones, de este último de año de guerra en Ucrania.

"En Europa, a sus ciudadanos les meten en la cabeza el miedo a un inevitable choque con Rusia (...) y están aumentando cada vez más la histeria", ha dicho Putin, quien ha advertido de que el fracaso de cualquier negociación recaerá en aquellos que insisten en utilizar "el lenguaje de la fuerza" con Rusia.

"La verdad es que Rusia siempre, en las circunstancias más difíciles, se ha esforzado hasta el final, allí donde había la más mínima posibilidad, por encontrar soluciones diplomáticas a las contradicciones y conflictos", ha asegurado.

"No fuimos nosotros quienes comenzamos la guerra en 2022; fueron las fuerzas destructivas en Ucrania, apoyadas por Occidente; en esencia, fue el propio Occidente quien inició esta guerra", ha valorado el presidente Putin.

Con todo, el presidente ruso ha destacado que todos los intentos por acabar con Rusia --ya sea por medios militares, respaldando "el separatismo y el terrorismo, o en forma de sanciones--, "han fracasado por completo".

Aún así, el jefe del Kremlin ha expresado la predisposición de las autoridades rusas a negociar con sus pares europeas para "resolver por vía pacífica todos los problemas que surgieron en los últimos años", si bien ha lamentado que es poco probable debido a la postura que mantiene de la actual clase dirigente occidental.

No obstante, Putin ha advertido de que Rusia recurrirá a la fuerza para lograr "la liberación de sus tierras históricas" --en alusión al este de Ucrania-- si Kiev y "sus patrocinadores extranjeros" continúan negándose a negociar de manera seria.

En ese sentido, ha celebrado que en 2025, las fuerzas rusas lograron "liberar" más de 300 localidades del este de Ucrania. "Nos enorgullecemos de las hazañas de nuestros soldados que luchan en el frente", ha ensalzado, destacando también las "cientos de miles" de deserciones que ha sufrido el Ejército ucraniano.

El jefe del Kremlin también ha tenido un guiño para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldando en parte su idea de que con él en la Casa Blanca esta guerra no hubiera tenido lugar. "Esto podría ser así porque la administración anterior provocó de manera deliberada este conflicto armado", ha dicho.

Putin también ha tenido palabras de elogio para los "camaradas norcoreanos", quien resultaron fundamentales para la "liberación" de la provincia de Kursk. "Hombro con hombro con los soldados rusos, combatieron con valentía y coraje al enemigo" y participaron en trabajos complejos de retirada de minas, ha reconocido.

MOSCÚ ACUSA A LA OTAN DE BUSCAR EL CONFLICTO

Quien también ha estado presente en la reunión ha sido el ministro de Defensa, Andrei Belousov, quien en su turno de palabra ha alertado de que las últimas maniobras de la OTAN van destinadas a un eventual conflicto armado con Rusia.

Belousov ha mencionado el aumento del presupuesto de la Alianza y las exigencias hacia sus miembros para que inviertan en defensa el 5 por ciento del PIB. "Todo esto indica que la OTAN se prepara para un enfrentamiento militar con Rusia" tal y como sus líderes "lo han declarado reiteradamente y de forma abierta", ha dicho.

"Los planes de la Alianza exigen que estemos preparados para ello en la década de 2030", ha avisado Belousov, para quien esta estrategia crea las condiciones necesarias para que la guerra en Ucrania continúe en 2026. "Están prolongando el conflicto con la esperanza de debilitar a nuestro país al máximo", ha dicho.

"Se acelera el despliegue de tropas de la Alianza en el flanco oriental (...) La OTAN continúa reforzando sus fuerzas de coalición, se realizan preparativos para el despliegue de misiles de mediano alcance, se actualiza la lista de municiones nucleares", ha enumerado el ministro de Defensa ruso.

Para hacer frente a este tipo de amenazas, Belousov ha planteado como necesidad seguir desarrollando "fuerzas nucleares estratégicas", clave para disuadir cualquier tipo de agresión.

Con respecto a la guerra, cree que las Fuerzas Armadas ucranianas están condenadas al "colapso" tras haber perdido en este año a unos 500.000 efectivos y más de 103.000 armas, ser expulsadas de la provincia rusa de Kursk y cedido "importantes" puntos defensivos en la región del Donbás y Zaporiyia.

"Este año, el potencial de combate de las Fuerzas Armadas ucranianas se ha reducido en un tercio (...) han perdido casi 500.000 efectivos", ha dicho el ministro, que también ha destacado que Kiev ha perdido su capacidad para reponer las filas de su Ejército con la movilización forzada de su población".