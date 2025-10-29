Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo 'Poseidón', con capacidad para portar cabezas nucleares

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión por videoconferencia con el Gobierno ruso desde el Kremlin - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este miércoles que Moscú ha probado con éxito el supertorpedo 'Poseidón', disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares, antes de destacar que este armamento no tiene equivalentes en otros países del mundo.

"Ayer llevamos a cabo otra prueba con un sistema prometedor: el vehículo submarino no tripulado 'Poseidón'", ha señalado. "Por primera vez, tuvimos éxito no solo a la hora de lanzarlo desde un submarino usando su propulsor, sino también a la hora de activar su reserva nuclear, que alimentó al vehículo durante un cierto periodo de tiempo", ha agregado, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

La existencia del 'Poseidón' fue anunciada por el propio Putin en marzo de 2018 y es un proyectil de unos 24 metros de largos con capacidad para portar una cabeza nuclear y operar en parte como un 'dron sumbarino'. Si bien en algunos medios ha sido descrito como el 'Arma del Apocalipsis', diversos expertos han argumentado que se puede lograr el mismo efecto con un misil intercontinental como los que están en funcionamiento desde la década de 1960.

Por contra, el presidente ha asegurado que "el 'Poseidón', entre cuyas capacidades podría ser envenenar con radiación amplias zonas de agua, mejora de forma significativa al 'Sarmat' --un misil balístico intercontinental súper pesado conocido como 'Satán II'-- en términos de poderío". "De hecho, la velocidad y profundidad de viaje de este aparato submarino no tripulado no tienen igual en el mundo", ha sostenido.

"Es poco probable que (un arma similar) sea desarrollada próximamente. No hay métodos de interceptación", ha destacado Putin, quien ha hecho hincapié en que la prueba supone "un gran éxito". "Al margen de todas las ventajas que mencioné sobre el 'Burevestnik', también es extremadamente pequeño. Es cien veces más pequeño que un reactor de un submarino nuclear", ha detallado.

"Sin embargo, el poderío del 'Poseidón' excede de forma significativa nuestro misil intercontinental más avanzado, el 'Sarmat'. No hay nada comparable en ningún otro lugar", ha reiterado el presidente de Rusia, quien durante el fin de semana confirmó una prueba exitosa con el 'Burevestnik', capacitado para recorrer una distancia mínima de 14.000 kilómetros y que describió como "un producto único, diferente a todo lo demás en el mundo".

En respuesta a dicha prueba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó estas acciones y resaltó que su homólogo ruso debería trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022, en lugar de proceder a este tipo de maniobras. "Deberían lograr el fin de la guerra, una guerra que debió haber durado una semana y que ahora está cerca de entrar en un cuarto año. Eso es lo que debería hacer, en lugar de pruebas con misiles", zanjó.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo que la reacción de Trump "supone el punto de vista del jefe del Estado estadounidense, lo que es importante", si bien insistió en que "Rusia trabaja de forma consistente para garantizar su propia seguridad". "Garantizar la seguridad de nuestro país es un asunto vital, especialmente ante la actitud belicista que vemos principalmente entre los europeos", explicó, en medio de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022.