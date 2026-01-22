Putin avanza que discutirá con el enviado de Trump descongelar los activos rusos en EEUU

El presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión con el presidente palestino, Mahmud Abbas, en el Kremlin. - Europa Press/Contacto/Sergei Savostyanov

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado este jueves que discutirá con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el escenario de descongelar los activos rusos, después de que en los últimos días dijera que Moscú planea donar mil millones de dólares (cerca de 850 millones de euros) de los activos rusos congelados en Estados Unidos a la Junta de Paz para la Franja de Gaza.

En declaraciones tras reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, el mandatario ruso ha señalado que esta cuestión estará sobre la mesa cuando se reúna con Witkoff en la tarde del jueves.

"Un encuentro y una discusión sobre este tema está previsto hoy en Moscú", ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Estas declaraciones van en línea con su intención de aportar mil millones de dólares "de los activos rusos congelados bajo la anterior Administración estadounidense" a la Junta de Paz para Gaza recién instaurada por Trump.

El Kremlin ha evitado pronunciarse por el momento sobre la marcha de las negociaciones para Ucrania después de los comentarios de Estados Unidos respecto a los "muchos progresos" que han registrado las negociaciones en las últimas semanas.

El propio presidente estadounidense señaló que el acuerdo está "razonablemente cerca", mientras que su enviado especial afirmó antes de viajar a Moscú para reunirse con Putin que las conversaciones "han quedado reducidas a un solo asunto" sin especificar cuál es.