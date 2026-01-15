Putin denuncia el deterioro de la situación internacional sin mencionar la crisis en Irán y la captura de Maduro

Vladimir Putin, presidente de Rusia. - Europa Press/Contacto/Sergei Karpukhin

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha defendido este jueves su compromiso con "los ideales de un mundo multipolar", al mismo tiempo que ha denunciado el deterioro de la situación internacional sin mencionar algunos de los episodios más recientes, como la crisis en Irán, la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, o las amenazas expansionistas de Donald Trump sobre Groenlandia.

Si bien Putin se ha mostrado en contra de quienes pretenden lograr su propia seguridad a expensas de otros países, el presidente ruso ha optado por no hacer mención a estos asuntos durante su discurso en la ceremonia de entrega de las cartas credenciales a los nuevos embajadores.

Putin ha hablado de una "seguridad equitativa" que "no puede asegurarse a expensas de otros" y ha incidido en el argumento de que la guerra de Ucrania es "consecuencia directa de años de ignorar los intereses legítimos de Rusia" y crear "amenazas deliberadas" como el avance de la OTAN hacia las fronteras rusas.

"Rusia aspira a una paz duradera y sostenible en el tiempo que garantice la seguridad de todos", ha afirmado, incidiendo en que son Ucrania y sus socios europeos quienes no están preparados para una solución pacífica del conflicto. "Hasta entonces, Rusia seguirá persiguiendo sus objetivos", ha advertido.

Putin ha reconocido que la relación del Kremlin con una mayoría de capitales europeas "deja mucho que desear", aunque ha sido a ellas a quienes ha culpado. "El diálogo entre funcionarios, público y círculos empresariales se han reducido al mínimo, sin ser culpa nuestra", ha protestado, recoge la agencia de noticias TASS.

"La cooperación en asuntos regionales e internacionales clave se ha congelado", ha constado el presidente ruso que, aún con todo, espera que "con el tiempo, la situación cambie" y pueden recuperarse esos vínculos, siempre que se garanticen "las legítimas preocupaciones de seguridad y el respeto de los intereses" rusos.

DEFENSA DE UN MUNDO MULTIPOLAR

Aunque el presidente ruso ha dejado constancia de que la diplomacia "está siendo reemplazada cada vez más por acciones unilaterales y muy peligrosas", no ha mencionado casos específicos, más allá de solidarizarse con Cuba y "su determinación en defender su soberanía e independencia con todas sus fuerzas".

"En lugar del diálogo entre Estados, escuchamos el monólogo de quienes, por derecho de fuerza, consideran permisible dictar su voluntad, enseñar a otros a vivir y dar órdenes", ha reprochado un Putin que ha afirmado que desde Moscú continúan "comprometidos con los ideales de un mundo multipolar".

Putin ha reclamado a todos los miembros de la comunidad internacional que cumplan con el Derecho Internacional y colaboren en la creación de "un nuevo orden mundial en el que todos los Estados tendrían derecho a su propio modelo de crecimiento, a determinar su propio destino sin influencias externa, preservando al mismo tiempo su cultura y tradiciones distintivas".

Sí ha destacado las nuevas relaciones bilaterales con las autoridades de los talibán en Afganistán como un impulso necesario para lograr que el país "sea un Estado unido, independiente y libre de terrorismo y tráfico de drogas." De igual forma, ha lamentado el estancamiento de la relación con Corea del Sur.