Putin destaca la contribución de Emiratos a las conversaciones con Ucrania y EEUU

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha destacado este jueves la contribución de Emiratos Árabes Unidos a las conversaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos, que acoge estos días Abu Dabi y que se centran en cuestiones territoriales y militares.

"Me gustaría reconocer especialmente los esfuerzos de la parte emiratí en el contexto de la resolución de la crisis de Ucrania, su contribución a la realización de intercambios de prisioneros y su ayuda para acoger diversas formas de contactos en territorio de los Emiratos", ha señalado el mandatario ruso, ante el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed al Nahyan, antes de su cita en Moscú.

De esta forma, Putin ha valorado los esfuerzos realizados para celebrar conversaciones trilaterales, sin que por el momento haya detallado más sobre la marcha de las conversaciones.

Se espera otro encuentro esta semana en Abu Dabi tras la primera cita en este formato celebrada entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia que abordó "cuestiones importantes", según ha reconocido el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Las reuniones abarcaron una serie de cuestiones importantes, principalmente militares, esenciales para poner fin a la guerra. También se debatieron cuestiones políticas complejas que siguen sin resolverse", valoró el dirigente ucraniano.