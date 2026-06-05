Putin dice que "no le ve sentido" al cara a cara con Zelenski y manda ánimos a las tropas: "Sigan trabajando"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este viernes que "no le ve sentido" a reunirse cara a cara con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en respuesta a una carta abierta en la que propuso un encuentro en un país neutral para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra y ha mandado ánimos a las tropas rusas en el frente. "Sigan trabajando", ha dicho.

Putin ha sido en un primer momento evasivo durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) tras ser preguntado por la reciente misiva de Zelenski, en la que que el mandatario ucraniano dejaba claro que Europa debía formar parte del proceso de paz y que Kiev estaba "lista" para asumir un alto el fuego durante las negociaciones.

"Nunca me he negado, pero reunirse, como se suele decir, es andarse con rodeos; lo sé porque ya he pasado por esto. Creo que hay una referencia (en la carta) a los acuerdos de Minsk", ha indicado el mandatario ruso, agregando que "no le ve sentido" al encuentro por ahora.

Así, ha asegurado que "el único objetivo para la parte ucraniana" de esta eventual reunión es "detener el avance" de las tropas rusas. "Necesitamos acuerdos no para seis meses, ni para tres meses, sino una perspectiva histórica a largo plazo", ha argumentado.

ANIMA A LAS TROPAS RUSAS: "TODO EL PAÍS LES MIRA"

Putin ha emplazado además a las tropas rusas a "trabajar". "Camaradas soldados y marineros, suboficiales y oficiales, oficiales, almirantes y generales: todo el país les mira, todo el país está orgulloso de ustedes y tiene esperanzas", ha expresado.

Por otro lado, ha instado a Zelenski a "no tener miedo" de celebrar elecciones en el país. "Deben ir a las urnas, no tener miedo de ir y actuar siempre dentro del marco de la ley; porque ejercer el poder fuera de la Constitución se llama usurpación de poder, un delito penal", ha señalado.