Putin encarga a Exteriores estudiar la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

El presidente de Rusia, Vladimir Putin - Europa Press/Contacto/Vyacheslav Prokofyev/Kremlin

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha encargado al Ministerio de Exteriores que estudie la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para sumarse a la Junta de Paz para la Franja de Gaza, creada a raíz de una propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino.

"El Ministerio de Exteriores de Rusia ha recibido instrucciones de estudiar los documentos recibidos y de consultar con nuestros socios estratégicos al respecto", ha señalado durante una reunión con el Consejo de Seguridad de Rusia recogida por la Presidencia.

Putin ha trasladado su agradecimiento a Trump por la iniciativa. "Siempre hemos apoyado y seguimos apoyando cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la estabilidad internacional", ha subrayado, agregando que la "clave es que haya un impacto positivo" de cara a una "solución a largo plazo del conflicto palestino-israelí, basada en las decisiones de Naciones Unidas".

El mandatario tiene previsto reunirse este jueves en Moscú con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, quien ha iniciado durante la jornada una visita oficial de dos días al país euroasiático para abordar la situación en Oriente Próximo.

La última visita oficial de Abbas a Moscú tuvo lugar en mayo de 2025, cuando se desplazó a Rusia para participar en los actos de conmemoración del 80º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.