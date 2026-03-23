Putin felicita a Kim tras su reelección como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte

Archivo - El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un (derecha), recibe en Pyongyang al presidente de Rusia, Vladimir Putin (izquierda), durante una visita en junio de 2024 (archivo) - -/KCNA via YNA/dpa - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha felicitado este lunes al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, tras su reelección como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, máximo órgano decisorio del país, que encabeza desde diciembre de 2011, cuando reemplazó a su padre, Kim Jong Il, tras su fallecimiento a los 69 años.

"Querido camarada Kim Jong Un, por favor acepte mis sentidas felicitaciones por su reelección como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea", ha dicho Putin en su mensaje, en el que ha subrayado que esta decisión "demuestra claramente el unánime apoyo público" a las políticas de Kim para "abordar de forma efectiva los desafíos socioeconómicos y proteger la soberanía y los intereses legítimos del país en la esfera internacional".

Así, ha recalcado que "Rusia valora en gran medida su contribución personal al fortalecimiento de los lazos de amistad y alianza" entre ambos países. "Seguiremos trabajando estrechamente para desarrollar aún más la exhaustiva asociación estratégica entre Moscú y Pyongyang", ha prometido Putin.

"Esto beneficie sin duda a los intereses fundamentales de nuestros pueblos", ha dicho el mandatario ruso en su mensaje, publicado por el Kremlin. "Le deseo un éxito continuado en sus responsables actividades públicas, así como buena salud y bienestar", ha apostillado Putin.

El mensaje ha sido enviado después de que la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA, informara de que "la XV Asamblea Popular Suprema ha proclamado solemnemente ante el mundo, tanto nacional como internacional, la histórica decisión de nombrar al camarada Kim Jong Un, líder indiscutible de la revolución Juche, para el cargo más alto de la República, encarnando así la voluntad y las aspiraciones unánimes de todo el pueblo coreano".

En este sentido, ha apuntado a una reelección "por amplia mayoría" del mandatario, escogido de nuevo por una Asamblea en la que sus 687 diputados asumieron el cargo en la víspera, una semana después de unos comicios que contaron oficialmente con el 99,9% de participación, en las que el propio líder norcoreano depositó su voto en una zona minera de Cheonseong, en la provincia de Pyongyang Norte.

Las autoridades de Rusia y Corea del Norte han estrechado sus relaciones durante los últimos años, una alianza que quedó plasmada en la decisión de Pyongyang de enviar a miles de militares a la región rusa de Kursk para apoyar al Ejército de Rusia en su lucha contra una incursión de fuerzas ucranianas en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por Putin.

Desde entonces, tanto Putin como Kim han defendido en numerosas ocasiones el fortalecimiento de esta alianza, en medio de críticas de Ucrania --que asegura que Pyongyang ha dado otro apoyo militar a Moscú en el marco de la guerra-- y otros países, como Corea del Sur y Japón, que perciben con preocupación este acercamiento entre ambos países.