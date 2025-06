Putin no viajará a la cumbre de los BRICS en Río por la falta de claridad de Brasil hacia la orden del TPI

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rusia no viajará la próxima semana a la cumbre de los BRICS que se celebra en Río de Janeiro ante la falta de una "postura clara" del Gobierno de Brasil con respecto a la orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

Es lo que ha explicado el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, quien ha informado de que el mandatario participará por videoconferencia, mientras que Moscú está representado por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov.

Ushakov ha señalado que ha habido "ciertas dificultades" en lo que respecta a los requisitos del TPI. "En ese contexto, el Gobierno brasileño no pudo adoptar una postura clara que permitiera a nuestro presidente participar en este reunión", ha afirmado el asesor de la Presidencia, según recoge la agencia Interfax.

El TPI emitió una orden de arresto contra el presidente Putin en 2023 por crímenes de guerra en relación al desplazamiento forzoso de niños ucranianos. Brasil, como signatario del Estatuto de Roma, debería cumplir las peticiones del tribunal, si bien en la práctica la decisión de cada país.

Esta es la segunda cumbre de los BRICS que se pierde Putin, después de que en 2023, no acudiera a Sudáfrica por estas mismas razones. Sí fue recibido con todos los honores, no obstante, en Mongolia, que a pesar de ser miembro del TPI garantizó al presidente ruso que no sería detenido.