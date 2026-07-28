Putin y Pashinián hablan del posible referéndum para que Armenia elija entre la UE o la Unión Euroasiática

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversa con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's o

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, han sostenido una conversación telefónica en la cual han abordado, entre otros asuntos, la cuestión de un posible referéndum sobre la adhesión de Armenia a la Unión Europea (UE) o la permanencia en la Unión Económica Euroasiática (UEE).

De acuerdo con un comunicado del Kremlin, recogido por la agencia rusa TASS, ambos líderes han hecho hincapié en la "importancia" y "necesidad" de celebrar un referéndum nacional en Armenia sobre la adhesión a la UE o la permanencia en la UEE.

A ese respecto, agrega la referida agencia, Putin ha reafirmado en la llamada su "compromiso" con la declaración conjunta adoptada en la cumbre de la CEE por los líderes de Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y el propio Moscú con relación a una posible adhesión de Ereván a la UE.

Cabe recordar que fue el pasado mes de mayo cuando los Estados miembro de la UEE instaron a Ereván a adoptar una postura clara sobre su estatus y a celebrar cuando antes una consulta popular, en el marco de la cumbre llevada a cabo por la Unión en Astaná, capital kazaja. No obstante, Pashinián descartó entonces la posibilidad de llevar a cabo esa consulta, abogando, en cambio, por trabajar con la UEE hasta que oficialmente solicite su ingreso en el bloque europeo y sea inevitable tener que decantarse por una de ellas.

Fue así como el primer ministro armenio defendió que no existen motivos para acelerar ningún tipo de consulta popular ya que, si bien Ereván presentó su solicitud en marzo de 2024, se encuentra en una fase muy inicial y ni siquiera tiene estatus de país candidato.

De este modo, en el transcurso de la llamada mantenida este lunes, Pashinián ha insistido, de acuerdo con un comunicado de su oficina de prensa, en que la celebración de un referéndum "solo es posible en la práctica una vez que Armenia presente una solicitud oficial de adhesión a la UE y el tema adquiera carácter sustantivo".

A renglón seguido, el primer ministro puso sobre la mesa las "restricciones" a la exportación de mercancías de origen armenio al mercado ruso, advirtiendo que las mismas "contradicen" el marco jurídico entre Moscú y Ereván, y la normativa de la UEE, solicitando así que se tomen medidas para "resolver" estas cuestiones.