Putin y Pezeshkian se reunirán este viernes en Turkmenistán

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin (centro-derecha), saluda a su homólogo de Irán, Masud Pezeshkian (centro-izquierda), en una imagen de archivo. - Alexander Shcherbak/TASS via Rus / DPA - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este miércoles que tiene previsto reunirse este viernes con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en el marco de la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes (CIS) que tendrá lugar en Awaza, Turkmenistán.

Así lo ha confirmado el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, que ha detallado que "todos los preparativos se han completado", por lo que los dos líderes mantendrán un encuentro en la citada fecha, tal y como ha recogido la agencia estatal de noticias TASS.

Por su parte, las autoridades iraníes han confirmado que el presidente iraní viajará mañana al país asiático en calidad de "invitado" con la vista puesta en la citada cumbre, según informaciones de la cadena de televisión pública, IRIB.

En una llamada telefónica mantenida este mismo miércoles, Putin ha alabado el "coraje" de Irán ante los ataques sufridos por Estados Unidos e Israel desde el lanzamiento en febrero de la operación conjunta contra el país.

Así, ha hecho hincapié en la importancia del tratado de cooperación estratégica vigente entre las partes, especialmente ante los "acontecimientos actuales en la región" y ha subrayado que "apoya los esfuerzos diplomáticos" de Teherán. "Los amigos iraníes pueden saber que Moscú está para ayudar", ha recalcado.

"Las partes han destacado la importancia de mantener su cooperación bilateral y reforzarla", según ha indicado la Presidencia iraní en un comunicado en el que ha señalado que Pezehshkian, por su parte, ha aprovechado la ocasión para felicitar a Putin por su 74 cumpleaños. Además, ha deseado al Gobierno ruso y su población "prosperidad y crecimiento". "Es un país del que sentirse orgulloso", ha añadido.