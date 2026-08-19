Putin y el presidente golpista de Malí acuerdan coordinar esfuerzos ante la inestabilidad en el país

Archivo - El presidente de Rusia, Vladímir Putin junto al presidente interino de Malí, Assimi Goita, durante una reunión en el Kremlin en 2025. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha acordado este miércoles con el líder de la junta militar y presidente de transición de Malí, Assimi Goita, coordinar "esfuerzos" para garantizar la estabilidad en el país del Sahel, escenario de ofensivas del yihadista Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y los separatistas tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA) tras sus últimas ofensivas a gran escala.

En una llamada telefónica a petición de Goita, que llegó al poder en Malí tras los golpes de 2020 y 2021, el dirigente ruso y su contraparte maliense "acordaron continuar coordinando esfuerzos para garantizar la estabilidad en la República y en la región sahariana-saheliana en su conjunto".

Según ha informado el Kremlin, Goita expresó su gratitud por el "importante apoyo" de Rusia para fortalecer la seguridad de Malí y contrarrestar el terrorismo internacional.

"Se abordaron en profundidad los temas clave de la agenda bilateral. Las partes tienen la intención de desarrollar activamente el diálogo político y los contactos a diversos niveles, así como de promover una mayor expansión de la cooperación mutuamente beneficiosa en los ámbitos comercial, económico y humanitario", ha indicado la presidencia rusa.

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de las ofensivas conjuntas lanzadas a finales de abril y en junio por parte del JNIM y el FLA, a pesar de lo cual Goita y el Africa Corps, el antiguo grupo de mercenarios ruso Wagner que asiste a la junta militar de Malí, han asegurado que mantienen todo bajo control.