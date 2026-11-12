Putin propone una tregua humanitaria en Kostantínovka siguiendo el modelo de Oleshki

Vladimir Putin, presidente de Rusia. - Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto una tregua humanitaria en la ciudad de Kostantínovka, en la provincia de Donetsk, siguiendo con la iniciativa satisfactoria que tuvo lugar hace unos días en Oleshki, durante la reunión que ha mantenido este jueves en Moscú con representantes del Gobierno de Estados Unidos.

Putin ha señalado que en Kostantínovka permanecen todavía entre 400 y 500 civiles. "Tuvimos una buena experiencia de cooperación humanitaria en la localidad de Oleshki (...) Propongo que hagamos lo mismo", ha sugerido en el encuentro en Moscú con los enviados especiales de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner.

El mandatario ruso se ha reunido con ambos para intentar seguir avanzando en una resolución de la guerra de Ucrania, un día después de que las partes acordaran un nuevo intercambio de prisioneros en el nuevo ciclo de diálogos en Emiratos Árabes Unidos. "A nosotros también nos gustaría que fuera una paz eterna", ha asegurado.

La idea de Putin se basa en la misma propuesta de la primera dama, Melania, Trump, para Oleshki, en la provincia de Jérson, cuyos alrededores estaban sembrados de minas y a la que no llegaban suministros desde finales de mayo de este año.

"Me gustaría pedirle que transmita mi gratitud a la señora Trump, la primera dama de los Estados Unidos, por su activa participación en la resolución del problema humanitario que rodea a la ciudad de Oleshki", ha transmitido el presidente Putin a sus invitados al inicio del encuentro.

Kiev y Moscú establecieron un alto el fuego de tres días para permitir el 30 de octubre que se llevara a cabo una misión humanitaria en Oleshki --ocupada por Rusia desde 2022-- a través de la cual se distribuyeron varias decenas de toneladas de ayuda y se gestionó la salida tanto a Ucrania como a Rusia de quienes lo desearon.

A diferencia de Oleshki, Kostantínovka es uno de los principales frentes de batalla en el este de Ucrania. A pesar de que Moscú ha asegurado que controla la ciudad --actualmente reducida gran parte de ella a escombros-- sigue estando bajo un importante asedio directo por parte de las tropas rusas.

No obstante, existen varias diferencias sobre la actual situación de ambas ciudades que podrían hacer difícil encajar este modelo en Kostantínovka, donde ya se produjo una evacuación previa a gran escala y en donde la línea del frente sigue en activo, por lo que una pausa podría ser visto por las partes como una forma de y reabastecer y fortificar tropas y municiones.

Cabe destacar que el control total de Kostantínovka permitiría a Rusia tomar rumbo directo hacia Kramatorsk y Sloviansk, los últimos grandes bastiones que Ucrania mantiene en una provincia de Donetsk, ya ampliamente ocupada.