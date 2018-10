Putin resalta que Rusia responderá "de manera muy rápida y efectiva" si EEUU se retira finalmente del INF

REUTERS / POOL NEW - Archivo

Publicado 24/10/2018

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este miércoles que Moscú responderá "de manera muy rápida y eficaz" en caso de que Estados Unidos decida finalmente retirarse del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF).

"Estamos preocupados de que haya sido eliminado el Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM), que ahora se trate de (eliminar el) INF, que no quede claro el destino del Tratado START III sobre la reducción de armas ofensivas estratégicas", ha dicho.

Así, ha advertido de que, en caso de que todos estos tratados sean anulados "no quedará nada más para limitar el aumento de armas", lo que ha descrito como una situación "muy peligrosa". "No habrá nada más, salvo la carrera armamentística", ha sostenido.

Putin ha recalcado además que, si Estados Unidos despliega nuevos misiles en Europa Rusia "tendrá que responder de forma simétrica", según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

"Los países europeos que lo acepten, en caso de que esto suceda, deberán entender que someten su territorio al riesgo de un posible contraataque, estas son cosas evidentes", ha indicado el mandatario ruso.

En este sentido, ha argumentado que no ve "ningún motivo" para llevar a Europa a esta situación de peligro y ha recalcado que "no es elección" de las autoridades rusas. "No lo queremos", ha incidido.

Por ello, ha expresado su deseo de abordar este asunto con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante el encuentro que previsiblemente mantendrán en París el 11 de noviembre. "Estamos dispuestos a trabajar con nuestros colegas estadounidenses sobre este tema sin ninguna histeria", ha dicho.

Las palabras de Putin llegan un día después de reunirse con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien dijo tras el encuentro que "hay una nueva realidad estratégica allá afuera".

Bolton explicó que el INF, vigente desde tiempos de la Guerra Fría, no aborda las nuevas amenazas de misiles de países como China, Irán y Corea del Norte y es, por tanto, inútil, desde el punto de vista de Washington.

"En lo referente a la presentación del aviso formal de retiro, no se ha presentado aún, pero se hará a su debido tiempo", puntualizó, al tiempo que sugirió que es un proceso que podría tardar varios meses.

Así, resaltó que los misiles rusos son una amenaza y que Washington ignorará las objeciones de Moscú a su decisión de abandonar el acuerdo. "El problema es que ahora hay violaciones rusas del INF en Europa", manifestó.

"La amenaza no es la retirada de Estados Unidos del INF. La amenaza son los misiles rusos que ya están desplegados", recalcó. Rusia ha rechazado estas acusaciones por parte del Gobierno estadounidense.