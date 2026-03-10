Putin traslada a Pezeshkian el apoyo a una "rápida" resolución del conflicto en Irán

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin - PRESIDENCIA RUSA - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha trasladado este martes a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, el apoyo de Rusia a una rápida resolución del conflicto en Irán, insistiendo en "la vía política" para poner fin a la guerra desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

En una conversación telefónica confirmada por el Kremlin, Putin ha tratado con Pezeshkian la situación en Oriente Próximo tras la "agresión" de Washington e Israel que descabezó a la República Islámica tras acabar en el primer día de ofensiva con el líder supremo, Alí Jamenei, y parte de la cúpula militar de Teherán.

"El presidente ruso reafirmó su postura de principios a favor de una rápida desescalada del conflicto y su resolución por la vía política", ha indicado el comunicado difundido por el Kremlin sobre un contacto sobre el que Irán de momento no ha informado.

La llamada llega en todo caso después de que Putin tuviera un contacto este lunes con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el que puso sobre la mesa distintas opciones para acabar el conflicto en Irán.

Previamente, las autoridades rusas han señalado que Moscú está dispuesto a contribuir al proceso para rebajar las tensiones entre Estados Unidos e Irán cuando se cumplen once días de la guerra abierta tras la ofensiva a gran escala lanzada contra la República Islámica.

En todo caso, el Kremlin no ha querido desvelar qué propuestas concretas puso sobre la mesa el presidente ruso en su contacto con su homólogo estadounidense. "Rusia está dispuesta a brindar asistencia en la medida de sus posibilidades y estará encantada de hacerlo", ha asegurado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia rusa Interfax.