Pyongyang describe como "sensata" la decisión de Lee de disculparse por las incursiones de drones desde Corea del Sur

Archivo - Kim Yo Jong, subdirectora de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (PTC) y hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un (archivo) - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han descrito como "sensata" la decisión del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, de pedir perdón a Pyongyang por las incursiones de drones y el lanzamiento de folletos con propaganda a lo largo de la frontera, unas acciones que el mandatario surcoreano considera que han contribuido a un aumento de la tensión entre los dos países.

Kim Yo Jong, subdirectora de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (PTC) y hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha resaltado que las autoridades norcoreanas consideran "oportuna y sensata" la postura de Lee. "El jefe de Estado (de Corea del Norte) considera que supone una manifestación de actitud de un hombre franco y de mente abierta", ha explicado.

Así, ha resaltado que "Corea del Sur debería, por su propia seguridad, detener todas las provocaciones imprudentes contra Corea del Norte y evitar cualquier otro intento de contacto, en lugar de limitarse a hacer declaraciones sobre la importancia de la paz y la seguridad", tal y como ha recogido la agencia estatal norcoreana, KCNA.

"Como ya hemos advertido, Corea del Sur debe tener presente de nuevo que pagará muy caro en el caso de que se repita un incidente en el que se infrinja la soberanía inalienable de Corea del Norte", ha zanjado, después de que Lee presentara las citadas disculpas y recordara que tres personas han sido ya procesadas por hacer uso de estos drones.

Los citados aparatos aéreos no tripulados fueron desplegados en el otro lado de la frontera intercoreana entre los meses de septiembre y enero, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap, que apunta a que los tres implicados son un estudiante, un trabajador del Servicio Nacional de Inteligencia y un miembro del Ejército.

"Aunque estos actos no han salido del Gobierno, quiero expresar mi arrepentimiento a la parte norcoreana por la tensión militar innecesaria que esto ha provocado", sostuvo Lee, quien ya había criticado en el pasado este tipo de incursiones. "Es lamentable que algunos individuos hayan perpetrado actos tan provocativos hacia Corea del Norte. Son inaceptables", dijo, antes de pedir una reflexión sobre "a quién beneficia realmente este tipo de acciones".

Ambos países siguen técnicamente en guerra, dado que el conflicto bélico que se extendió entre 1950 y 1953 no finalizó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio. Las partes no han logrado desde entonces concretar un pacto para poner fin al conflicto de forma oficial, si bien Lee ha abogado desde su llegada al poder en junio de 2025 por un acercamiento con Pyongyang.