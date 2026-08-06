Qalibaf a la Administración Trump: "No necesitamos más teatro"

Archivo - El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf - Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha afeado este jueves el "teatro" de la Administración Trump en las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, asegurando que el acoso, las "promesas incumplidas" y las "noticias falsas" son una "estrategia fallida".

"'Se avecina un ataque a gran escala... Espera, no importa, quieren negociar'. Eso es diplomacia teatral en bucle", ha expresado en sus redes sociales, evocando las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lleva semanas interrumpiendo eventuales ataques contra Irán para, luego, asegurar que es Teherán quien solicita reunirse con Washington.

"Reconoced los hechos y cumplid vuestros compromisos. No necesitamos más teatro", ha espetado el principal negociador de la República Islámica, tras asegurar que "utilizar la intimidación, las promesas incumplidas y las noticias falsas como moneda de cambio es una estrategia fallida".

Este mismo jueves, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado en un mensaje en redes sociales que en "Irán, un país que ha sido devastado con el objetivo de de no permitir que jamas disponga de un arma nuclear, ¡las cosas van muy bien!".