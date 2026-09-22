Qalibaf recalca que Irán "responderá con fuerza" a la "guerra combinada" lanzada por EEUU e Israel

El presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf (archivo) - Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha reiterado este martes que Teherán "responderá con fuerza" a la "guerra combinada" a la que hace frente el país a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

"No nos rendiremos ante esta guerra combinada a nivel económico, militar y diplomático y no cerraremos el país. Responderemos con fuerza", ha dicho, antes de recalcar que Teherán "ha derrotado al enemigo en todas las áreas" hasta ahora en el marco del conflicto en Oriente Próximo, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Así, ha afirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "hace frente a una civilización histórica y a una resistencia nacional y religiosa", por lo que "debe saber que no puede imponer su poderío sobre la nación y las Fuerzas Armadas iraníes".

"Nunca nos rendiremos. El país cuenta con un poder de disuasión sostenible y puede mirarlos cara a cara", ha señalado Qalibaf, quien ha insistido en que "el enemigo debe saber que la negociación es también un campo para la lucha". "La diplomacia no es rendición, sino transformar el poder sobre el terreno en logros políticos", ha zanjado.