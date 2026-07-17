Qatar condena un bombardeo de Irán a una base de EEUU: "Es responsable de los ataques y de las consecuencias"

Misiles sobre Doha, tras las explosiones producidas durante un ataque con misiles. - Stringer/dpa

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han condenado este viernes el bombardeo de Irán a una importante base militar de Estados Unidos a las afueras de Doha, incidiendo en que la República Islámica "es responsable de los ataques y de las consecuencias que se deriven".

"El Estado de Qatar condena enérgicamente los nuevos ataques perpetrados por Irán contra su territorio, así como contra los territorios de Jordania, Bahréin y Kuwait, y los tacha de 'violación flagrante' de la soberanía y la integridad territorial de los países afectados", ha indicado el Ministerio de Exteriores qatarí en un mensaje en redes sociales en el que ha incidido en la "grave violación" de las normas internacionales que supone esta acción, reivindicada por la Guardia Revolucionaria.

"Qatar considera a Irán plenamente responsable, en virtud del Derecho Internacional, de los ataques y de cualquier consecuencia derivada de los mismos", ha recalcado, apuntando a que Qatar se reserva "todo su derecho a responder" basándose en la Carta de Naciones Unidas.

En este sentido, el emirato, que ejerce de mediador entre Estados Unidos e Irán, ha advertido de que la continuación de los ataques representa una "grave escalada que podría socavar los esfuerzos por contener las tensiones regionales", para añadir que puede "debilitar las iniciativas políticas y diplomáticas destinadas a lograr la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo".

Poco antes, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado la autoría del ataque contra la importante base militar que emplea Estados Unidos. Según Teherán, en el ataque ha destruido "varios aviones estratégicos de repostaje", un extremo no detallado por Qatar.

Los bombardeos sobre la base de Al Udeid buscan "castigar al agresor y al infanticida Ejército de Estados Unidos", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. Las fuerzas iraníes han advertido tras el ataque que "el Ejército de Estados Unidos y los que acogen sus bases en la región" de las consecuencias que tendrá "cruzar líneas rojas y atacar a la población e infraestructura (en Irán)".