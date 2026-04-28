Qatar defiende un "acuerdo integral" en Irán que ponga fin al conflicto

Portaaviones de EEUU participa en la operación de bloqueo de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, bajo las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Europa Press / Co

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han pedido este martes un "acuerdo integral" entre Irán y Estados Unidos que ponga fin al conflicto, insistiendo en que el paso de Ormuz no se debe usar como elemento de presión en las negociaciones.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, ha afirmado que el país del Golfo estaría a favor de un "acuerdo integral" para poner fin al conflicto, apuntando así a que el pacto incluya todos los elementos del conflicto después de que Irán esté dando señales de desvincular la situación de Ormuz de la cuestión nuclear en un eventual pacto.

En todo caso, sobre la crisis en el estratégico paso comercial, ha argumentado que el estrecho de Ormuz "no debería utilizarse como una carta de presión", por lo que ha subrayado que "no puede justificarse" el bloqueo, que a su juicio nunca debería haberse producido.

Al Ansari ha recalcado que la principal preocupación de Qatar es la seguridad regional y ha defendido la labor de Pakistán, reivindicando su papel para los contactos con Teherán para poner fin al conflicto. "No necesitamos ampliar el círculo de negociaciones. Apoyamos la mediación pakistaní", ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión panárabe Al Jazeera.

"Apoyamos esto y siempre hemos estado en coordinación con todos nuestros socios, tanto a nivel regional como más allá, sobre este asunto. Seguimos en plena solidaridad con Pakistán en su papel de mediador", ha argumentado, en un espaldarazo al trabajo de Islamabad e insistiendo en que cualquier conflicto en la región "debe resolverse en la mesa de negociación". "Creemos en el proceso de negociación, lo hemos apoyado y seguiremos apoyando una solución diplomática", ha reiterado.