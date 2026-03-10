Qatar denuncia un nuevo ataque con misiles iraníes que no ha provocado daños ni heridos

El Ejército de Qatar intercepta misiles lanzados desde Irán en el cielo de Doha. - Stringer/dpa

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Qatar ha confirmado un nuevo ataque iraní este martes, por el cual la República Islámica habría lanzado cinco misiles que han sido interceptados por el Ejército qatarí sin provocar heridos ni daños materiales.

"Nuestras Fuerzas Armadas, por la gracia de Dios, interceptaron y neutralizaron con éxito cinco misiles balísticos, sin que se hayan reportado heridos o daños materiales", ha informado el Ministerio de Defensa qatarí en redes sociales.

Este nuevo ataque se produce cuando Irán libra el undécimo día de guerra tras la ofensiva masiva lanzada por Washington y Tel Aviv el pasado 28 de febrero, a la cual la República Islámica ha respondido con ataques contra una decena de países de la región, entre ellos sus vecinos del Golfo.

En este contexto, el portavoz de Exteriores qatarí, Majed al Ansari, ha insistido en una rueda de prensa celebrada este martes en buscar una salida diplomática a la guerra regional desencadenada tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Aun así, el portavoz ha lamentado que resulta difícil hablar de una "solución, mediación o resolución de disputas por medios pacíficos" en un momento en el que Qatar sufre ataques "diarios", por lo que ha insistido en que estas agresiones "deben detenerse".

En este sentido, ha criticado que el mensaje del presidente iraní, Masud Pezeshkian, en el que anunció un cese condicional de ataques iraníes en la región no se tradujo en hechos sobre el terreno.

Sobre la respuesta que dará el emirato del Golfo a los ataques lanzados por Irán, que insiste en que tienen como objetivos intereses estadounidenses, Al Ansari ha recalcado que cualquier agresión contra Qatar tendrá una "respuesta proporcional".