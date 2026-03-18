Qatar denuncia el paso "peligroso e irresponsable" de Israel al atacar el yacimiento de gas de South Pars, en Irán

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores, Majed al Ansari, en un foro en Italia. - Europa Press/Contacto/Antonio Balasco - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Qatar ha denunciado este miércoles el ataque aéreo de Israel contra el yacimiento de gas de South Pars de Irán, calificando la maniobra de paso "peligroso e irresponsable" en plena escalada de la guerra en Oriente Próximo.

El ataque contra el campo de gas compartido con Qatar constituye una escalada en el conflicto que el portavoz de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, ha denunciado como una amenaza a la "seguridad energética global".

"Atacar la infraestructura energética constituye una amenaza para la seguridad energética global, así como para los pueblos de la región y su medio ambiente", ha subrayado en un mensaje en redes sociales.

Al Ansari ha pedido así "evitar ataques a instalaciones vitales" y ha hecho un llamamiento "a todas las partes" para que actúen con "moderación" y "en cumplimiento con el Derecho Internacional", al tiempo que ha enfatizado la demanda para una rebaja de las tensiones "de manera que se preserve la seguridad y la estabilidad de la región".

Tras denunciar ataques aéreos contra el yacimiento de gas de South Pars, Irán ha prometido represalias en lo consideran que es ya una "guerra económica total".

"A partir de esta noche, las líneas rojas han cambiado. Si el enemigo pensaba que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para forzarlo a ceder, ha cometido un error de cálculo fatal", han advertido fuentes militares citadas por la agencia Fars.