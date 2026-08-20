Qatar y Egipto piden el fin del "chantaje" y garantizar la libre navegación en el golfo Pérsico y el mar Rojo

Archivo - El primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman bin Jasim Al Thani. - Europa Press/Contacto/Luka Dakskobler - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Qatar y Egipto han reclamado este jueves garantizar la seguridad y la libre navegación en el golfo Pérsico y el mar Rojo, enfatizando su apoyo a los esfuerzos destinados a resolver las disputas "por medios diplomáticos".

En el marco de la reunión entre el primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, y el titular de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, en la ciudad egipcia de El Alamein ambos países han "enfatizado su apoyo a los esfuerzos destinados a resolver las disputas por medios diplomáticos".

De esta forma, han coincidido en la importancia de "la integración de los esfuerzos regionales e internacionales para desactivar las tensiones y prevalecer el lenguaje del diálogo", ha informado la diplomacia qatarí en redes sociales.

Asimismo, Doha y El Cairo han señalado la necesidad de "garantizar la seguridad, la integridad y la libertad de la navegación marítima, especialmente en el Golfo Pérsico Arabe y el Mar Rojo". De esta forma han incidido en "preservar la fluidez del movimiento comercial internacional, fortalecer la seguridad de las rutas marítimas vitales y lograr la estabilidad en la región"

En rueda de prensa posterior, Al Thani ha cargado contra los "chantajes" con el bloqueo a rutas máritimas clave para el comercial mundial. "Las consecuencias de esta guerra fueron graves, no solo para la región del Golfo, sino también para el resto del mundo", ha declarado, subrayando que se necesita que la situación "vuelva a ser como era antes".

"Condenamos cualquier amenaza en este sentido y cualquier obstáculo", ha señalado el dirigente qatarí, según informa la cadena de television Al Jazeera.

En la misma línea, Abdelatty ha advertido de que no se permitirá que "ningún país suponga un obstáculo para la libre navegación", especialmente en las citadas zonas, incluyendo el paso de Ormuz. "Las amenazas a la navegación constituyen una amenaza directa para la seguridad regional e internacional", ha zanjado.

Estas declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya iniciado una nueva fase en el conflicto en Irán con el anuncio de una guerra comercial "sin precedentes" contra Teherán, un paso que de lado de la República Islámica han aducido que responde a una crisis "sin precedentes" dentro de Estados Unidos y "solo traerá más derrotas" a Washington.