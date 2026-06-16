Qatar espera que el acuerdo entre EEUU e Irán reabra Ormuz y lleve a negociaciones fructíferas

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, en un foro internacional en Italia. - Europa Press/Contacto/Antonio Balasco - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han señalado este martes que esperan que el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán sirva para reabrir el estrecho de Ormuz, restablezca el comercio de gas natural licuado y lleve a negociaciones fructíferas entre las partes para un acuerdo definitivo que garantice la estabilidad en la región.

En declaraciones en rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, ha subrayado que Doha espera que el memorando entre Washington y Teherán "ayude a abrir la navegación en el estrecho de Ormuz" y que Qatar "pueda seguir suministrando gas natural licuado".

"Ahora estamos en el camino correcto hacia la seguridad regional. Evidentemente, hay muchos desafíos por delante, pero tomemos esto como un momento para permitir cierto optimismo", ha señalado, al tiempo que ha confirmado que Qatar, que fue partícipe de la labor de mediación con Irán, estará presente en el firma en Ginebra este viernes.

Según ha dicho, al acuerdo bilateral le tiene que seguir "un diálogo regional" como parte de las negociaciones con Teherán. "Hay mucha necesidad de diálogo y de acuerdos sobre cómo garantizar la seguridad de nuestra región", ha añadido, insistiendo en que los elementos clave son la reapertura de Ormuz, la seguridad regional y la no agresión, "así como relaciones de buena vecindad entre esta región e Irán".

"Por supuesto, estamos hablando del programa nuclear, pero también de otras cuestiones relacionadas con los grupos proxies, los misiles y otros asuntos que han tenido un papel destacado en la región durante décadas", ha incidido el portavoz qatarí en declaraciones recogidas por la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, sobre el núcleo de las negociaciones con Irán, reconociendo que son cuestiones que "no se resolverán en unos pocos días".

Al Ansari ha elogiado en todo momento el papel de Pakistán, incidiendo en que ha permitido "llegar a este punto" y subrayar que "seguirá desempeñando como mediador principal" en las próximas semanas, toda vez se espera que ahora Estados Unidos e Irán arranquen unas negociaciones centradas en la cuestión nuclear con el plazo de 60 días.

Respecto a las obligaciones del acuerdo, Qatar ha rechazado que se estén usando fondos del país para el paquete de reconstrucción de Irán que en todo caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechaza que forme parte del pacto.

Según ha asegurado el jefe de la Casa Blanca en declaraciones desde Francia, donde participa en la cita de líderes del G7, Estados Unidos no ha contraído compromiso de invertir dinero en Irán. "No tenemos ninguna obligación", ha argumentado. "Nosotros no pagamos por ello como hizo (el presidente) Barack Obama. Él pagó miles de millones de dólares. Fue una locura", ha añadido Trump.