Qatar evacúa a los residentes de los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Doha

El Ministerio de Interior de Qatar ha informado en la madrugada de este jueves de que las autoridades están evacuando a las personas que viven en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Doha "como medida de precaución temporal" mientras el país de la península arábiga hace frente, como la mayor parte de la región, a los ataques de Irán contra instalaciones y bases estadounidenses en represalia por la ofensiva lanzada el pasado sábado por la Administración de Donald Trump en conjunto con Israel.

"En interés de mantener la seguridad pública, el Ministerio de Interior señala que las autoridades competentes están evacuando a los residentes que viven en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, como medida de precaución temporal", ha anunciado la cartera en un breve mensaje difundido en redes sociales.

En la nota, Doha ha indicado que "se les ha proporcionado alojamiento alternativo como parte de las medidas preventivas necesarias" para proteger a la población, a la que ha animado a seguir "los canales oficiales para obtener información confiable".

El anuncio llega mientras Qatar --al igual que Bahréin, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos-- hace frente a las represalias de Irán contra bases y localizaciones de Estados Unidos en la región, como parte de su respuesta militar a la ofensiva sorpresa del sábado en la que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, entre otros altos cargos de Teherán.

En esta situación, la cartera ministerial ha instado a la población a "permanecer en el interior de viviendas y edificios y a evitar salir excepto cuando sea necesario", al tiempo que ha advertido contra la posibilidad de "reunirse en o dirigirse hacia lugares de accidentes, fotografiar o compartir vídeos relacionados con las actividades en curso sobre el terreno para evitar responsabilidades legales". "Estas acciones obstaculizan la labor de las autoridades competentes y afectan la rapidez de respuesta y la seguridad pública", ha afirmado.

Su Ministerio de Defensa ya advirtió en la víspera que sus sistemas de defensa aérea habían interceptado "con éxito" un misil balístico lanzado desde Irán, mientras que un segundo impactó en la base de Al Udeid, que alberga un cuartel de las tropas estadounidenses. Sólo en la madrugada del miércoles, Qatar "fue atacado por diez drones y dos misiles de crucero procedentes de la República Islámica de Irán", según ha indicado este miércoles la cartera de Defensa, que ha anunciado la interceptación de todos los proyectiles.

EEUU RECOMIENDA CONFINARSE A SUS CIUDADANOS Y ANUNCIA VUELOS

Paralelamente, la Embajada de Estados Unidos en Qatar ha recordado este miércoles en una nueva alerta de seguridad que el Departamento de Estado ya ordenó en la víspera "a los empleados del Gobierno estadounidense que no se encuentran en situaciones de emergencia y a sus familiares que abandonaran Qatar", mientras que "mantiene la medida de confinamiento para el personal de emergencia restante".

"Si es seguro hacerlo, los estadounidenses deben abandonar Qatar ahora", ha incidido la legación diplomática en una advertencia publicada en su web, donde también ha recomendado el confinamiento a todos los estadounidenses que permanezcan en el país.

En este marco, el Departamento de Estado ha anunciado en las últimas horas de este miércoles que "un vuelo chárter del Departamento de Estado con ciudadanos estadounidenses ha partido desde Oriente Próximo con destino a Estados Unidos" esta misma jornada.

Además, ha asegurado que "se incrementarán los vuelos en toda la región". "Los ciudadanos estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí e Israel interesados en las opciones de vuelos chárter o transporte terrestre del Departamento, deben completar el formulario de admisión de crisis o comunicarse con el Grupo de Trabajo 24/7 del Departamento de Estado", ha agregado la cartera diplomática.