Qatar reitera una salida diplomática a la crisis en Irán: "Las guerras nunca duran para siempre"

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Qatar ha insistido este martes en buscar una salida diplomática a la crisis abierta en Irán tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel hace once días, afirmando que "las guerras nunca duran para siempre" y que en una contienda bélica "no hay victorias eternas ni derrotas eternas".

En rueda de prensa, el portavoz de Exteriores qatarí, Majed al Ansari, ha señalado que la diplomacia es "la mejor opción" para afrontar la guerra regional desencadenada tras la ofensiva de Washington y Tel Aviv.

"Toda práctica que forme parte de la escalada de la disputa debe resolverse mediante conversaciones y diálogo. Las guerras nunca durarán para siempre. No habrá una victoria eterna ni una derrota eterna, y todo debe resolverse mediante conversaciones y diálogo", ha sostenido el portavoz qatarí, insistiendo en que deben parar los ataques como primer paso para lograr lanzar conversaciones diplomáticas.

En un momento en el que Qatar sufre ataques "diarios", Al Ansari ha lamentado que resulta difícil hablar de una "solución, mediación o resolución de disputas por medios pacíficos". Por ello ha insistido en que la agresión y los ataques "deben detenerse".

Así aunque ha indicado que hay contactos "con otros actores" para una salida dialogada a la crisis, Qatar ha recalcado que se necesitan "garantías" y que paren los ataques. "Debe haber una manera de resolver esta crisis en este asunto", ha concluido.

Sobre la respuesta que dará el emirato del Golfo a los ataques lanzados por Irán, que insiste en que tienen como objetivos intereses estadounidenses, el portavoz de Exteriores ha recalcado que cualquier agresión contra Qatar tendrá una "respuesta proporcional".

Así las cosas ha reconocido que hubo "optimismo" con el mensaje del presidente iraní, Masud Pezeshkian, en el que anunció un cese condicional de ataques iraníes en la región que sin embargo fue rápidamente rebatido por otras autoridades iraníes.

"Éramos todos optimistas. Incluye una disculpa y un compromiso de no atacar ningún territorio de los países árabes que no tengan nada que ver con esta guerra. Pero diez minutos después de esta declaración y de esta disculpa, hemos visto también un ataque contra Emiratos Árabes Unidos y Bahréin", ha lamentado el portavoz que ha recordado que ese mismo día también hubo un ataque contra Qatar.

Al Ansari ha criticado que la declaración del presidente iraní no se tradujo en hechos sobre el terreno, lo que frenó una declaración conjunta en la que trabajan los países del Golfo, ha desvelado el portavoz. "Por nuestra parte, defenderemos nuestro país. Defenderemos nuestro país", ha indicado, para recalcar que el emirato rechaza participar en la guerra y que su territorio "sea utilizado como plataforma para atacar a cualquier otro país".

Irán libra el undécimo día de guerra con Estados Unidos e Israel, tras la ofensiva masiva lanzada por Washington y Tel Aviv el pasado 28 de febrero para descabezar a la República Islámica, una operación que deja más de 1.200 muertos en suelo iraní. Desde entonces, Teherán ha llevado la guerra a una decena de países de la región, atacando Israel además de intereses estadounidense en la zona.