Rabat asegura estar tomando "todas las medidas" para evitar una nueva entrada masiva a Ceuta el 15 de agosto

01 August 2026, Spain, Ceuta: Migrants who remained in Ceuta cross back into Morocco through the Tarajal border crossing during the early morning hours. P - 83 0 97 0 109 0 117 0 101 0 108 / DPA

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior de Marruecos ha asegurado este miércoles que está tomando "todas las medidas necesarias" para evitar una nueva entrada masiva desde su territorio a Ceuta, en respuesta al llamamiento difundido en redes sociales para ello de cara al 15 de agosto. Además, ha emplazado a las autoridades españolas a que "agilicen" los trámites para el retorno de los menores no acompañados que aún permanecen en la ciudad autónoma.

Un portavoz del Ministerio del Interior marroquí ha señalado que el departamento está al tanto de estas publicaciones en redes sociales y ha asegurado que "se han tomado todas las medidas necesarias para hacer frente a cualquier intento de cruce ilegal e interceptar a cualquiera que pretenda participar".

En un comunicado recogido por el portal de noticias marroquí Hespress, el departamento de Interior del país ha considerado que estas "iniciativas representan graves riesgos para la seguridad de las personas y pretenden explotar las cuestiones migratorias con fines de incitación, lo cual es punible por ley".

Por ello, ha indicado que las autoridades emprenderán acciones "legales" contra los "autores y promotores" de dichos llamamientos en redes sociales para una nueva entrada masiva a Ceuta y, de hecho, ha confirmado que ya se han detenido a "varias" personas bajo acusaciones de incitación a la inmigración "ilegal".

Con todo, la misma fuente ha pedido a la población que no se deje "influir" por este tipo de mensajes "sospechosos, que que podrían poner en peligro vidas humanas.

AGILIZAR EL RETORNO DE MENORES PRESENTES EN CEUTA

Desde Rabat reiteran que la lucha contra la inmigración ilegal y las redes de trata "no puede depender de los esfuerzos de una sola parte" y en este sentido, han instado a las autoridades españolas a "asumir sus responsabilidades y agilizar los trámites que permitan el retorno a sus familias en Marruecos de los menores no acompañados presentes en Ceuta, en aras de su interés superior".

En esta línea, el Ministerio del Interior ha reclamado que se superen los "obstáculos administrativos y judiciales" que estarían retrasando este retorno y ha asegurado que las autoridades marroquíes seguirán actuando con firmeza y respinsabilidad para garantizar la protección de las personas y los bienes, el orden público y mantener el más alto nivel de seguridad.