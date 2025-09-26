Rasmussen cree que la OTAN debe declarar que aviones y drones rusos serán "eventualmente" derribados

Archivo - El ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen durante un acto en la capital de Dinamarca, Copenhague (archivo) - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

26 Sep.

El ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen ha subrayado este viernes que la OTAN debe declarar que los aviones y drones rusos que violen el espacio aéreo aliado serán "eventualmente" derribados, afirmando que debe decidirse "caso por caso" pero Moscú debe saber que sus cazas pueden ser atacados si invaden el cielo de los países aliados.

"Si aviones tripulados rusos violan el espacio aéreo de la OTAN, deben saber de antemano que serán derribados. Creo que ese tipo de disuasión evitaría tal violación de nuestro espacio aéreo", ha asegurado en una sesión con medios de su organización, Rasmussen Global.

Según ha indicado, los aliados europeos tienen capacidad de interceptar los drones intrusos por lo que ahora es cuestión de realizar las inversiones y compras necesarios y desplegar los medios con "celeridad". "Hay que cambiar la mentalidad, durante mucho tiempo hemos estado en el apaciguamiento y en reflexionar la respuesta y hay que cambiar a los tiempos de guerra y acelerar los procesos", ha apostado.

Rasmussen ha defendido la reacción del actual secretario general aliado, Mark Rutte, y de la organización, aunque ha admitido que desde hace una década la actitud europea es "demasiado titubeante" en su respuesta a la amenaza rusa.

"En retrospectiva, deberíamos haber reaccionado de forma mucho más firme y decidida ya en 2014, cuando Putin atacó Ucrania por primera vez", ha reconocido.

Estas declaraciones llegan en pleno debate sobre el 'muro de drones' que la Unión Europea quiere poner en pie en su flanco oriental para responder de forma más ágil y coordinada a las incursiones de drones y aviones rusos en su espacio aéreo. Según Rasmussen, la defensa del territorio europeo debe incluir también los cielos, y, aunque ha aplaudido la iniciativa, ha insistido en que el plazo de un año, marcado por la Comisión Europea, es muy largo para la urgencia de seguridad que afronta el continente y tiene que acelerar los tiempos y poner en marcha medidas de seguridad en el interregno.

"No podemos esperar, el muro de drones puede dar capacidades al flanco este para identificar y neutralizar drones desde el Báltico al mar Negro, pero los drones rusos ya estan en nuestros cielos por lo que debemos actuar decididamente", ha recalcado.

UNA ACTITUD MÁS PROACTIVA EN UCRANIA

Igualmente, el ex primer ministro de Dinamarca ha apostado por que la OTAN sea más "proactiva" en el conflicto de Ucrania y tome una postura que "cambie el cálculo" del presidente ruso, Vladimir Putin, de quien ha advertido que solo entiende el lenguaje de la fuerza.

"Lo antes posible, tenemos que proporcionar un escudo aéreo sobre el oeste de Ucrania, es decir, integrar la defensa ucraniana de su espacio aéreo con la defensa aérea de la OTAN", ha abogado, además de pedir el despliegue de una "fuerza de seguridad" en Ucrania conformada por los miembros de la 'coalición de voluntarios'.