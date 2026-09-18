RDC confirma más de 3.600 muertos por el brote de ébola declarado a mediados de mayo, con casi 7.500 casos

Fotografía de archivo de una campaña de concienciación en Bukavu sobre el brote de ébola que afecta a República Democrática del Congo (RDC) - Xin Huashefa / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han indicado que el brote de ébola decretado a mediados de mayo ha superado ya la barrera de los 3.600 muertos, mientras que roza ya el umbral de los 7.500 casos confirmados, en medio de alertas sobre la expansión de la epidemia pese a algunos avances localizados en el este el país africano.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha indicado en su último boletín que hasta la fecha se han registrado 7.475 contagios y 3.605 fallecidos, incluidos 71 casos y 28 muertos durante las últimas 24 horas, con una tasa de letalidad del 48,2%.

Asimismo, ha recalcado que 1.798 pacientes se han recuperado de la enfermedad, mientras que 905 se encuentran en estos momentos hospitalizados o en aislamiento mientras se analiza su evolución y se les administran cuidados. La tasa de seguimiento de los contactos es del 87,6%.

El organismo ha sostenido que la provincia de Ituri --una de las afectadas, junto a las de Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo, Alto Uélé, Bajo Uélé y Ubangi Sur-- sigue siendo el epicentro del brote,con el 77,5% del total de casos notificados. En total, están afectadas 62 de las 167 zonas sanitarias de las siete provincias afectadas por el ébola.

En este contexto, el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF) en RDC, Anthony Kergosien, ha alertado de que la carrera por contener el brote está lejos de haber terminado y ha argumentado que, si bien indicadores como el ingreso de pacientes y la velocidad de la transmisión se han reducido, los equipos de la organización no gubernamental siguen observando el surgimiento de casos y su propagación hacia zonas que carecen de la preparación necesaria.

"En Ituri, el epicentro original, la propagación sí parece que se está ralentizando. Al menos por ahora. Sin embargo, a nivel nacional, la aparición de nuevos casos no ha disminuido", ha explicado. "El brote no se está reduciendo, se está desplazando: Ubangui Sur se ha convertido en la séptima provincia afectada, mientras que Kivu Norte concentra ya casi la mitad de los nuevos casos confirmados, con un fuerte aumento de la tasa de positividad en las pruebas durante los últimos días", ha agregado.

"Mientras que en los principales centros operativos ya se están consolidando cadenas de transmisión no detectadas, la expansión del brote hacia nuevas zonas con capacidades de preparación y respuesta aún más precarias plantea un grave riesgo", ha destacado Kergosien, según un comunicado publicado por MSF, que en estos momentos cuenta con más de 2.800 trabajadores desplegados en la respuesta al brote de ébola en el país africano, con nueve centros de tratamiento y numerosas áreas de aislamiento en Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Tshopo.

Kergosien ha hecho hincapié en que la ONG "está poniendo todos los esfuerzos para detectar e intentar contener nuevos focos de forma temprana, antes de que se conviertan en grandes brotes". "En zonas sanitarias como Bambu, donde actualmente tenemos desplegado un equipo de respuesta rápida, los sistemas de salud ya están al límite debido a la falta crónica de financiación, la escasez de personal y la falta de capacidades para derivar a los pacientes a centros médicos especializados", ha sostenido.

"El ébola empuja estas frágiles estructuras más allá de sus límites. Nuestros equipos brindan una respuesta de primera línea para cerrar las brechas más urgentes. Sin embargo, nuestros equipos no pueden abordar por sí solos la creciente expansión de este brote", ha dicho, antes de defender que "mantener este enfoque requiere un aumento significativo del apoyo operativo de las agencias de Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.