Los rebeldes hutíes de Yemen reivindican un ataque contra el aeropuerto de Ben Gurión en Israel

Archivo - Ataque de los rebeldes hutíes de Yemen contra el aeropuerto Ben Gurión (Israel) en mayo de 2025 - Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este sábado un ataque contra el aeropuerto de Ben Gurión, en el centro de Israel, en el marco del conflicto regional desatado por la ofensiva lanzada contra la República Islámica por Estados Unidos e Israel hace más de un mes.

"Hemos atacado el aeropuerto Ben Gurión, en el área de Tel Aviv, además de objetivos militares vitales en el sur de Israel", han confirmado los hutíes a través de la cadena televisiva yemení Al Masirah, vinculada a los rebeldes.

Horas antes, el Ejército israelí había anunciado que sus sistemas de defensa antiaéreos estaban trabajando para interceptar un misil lanzado contra territorio israelí desde Yemen.

Los hutíes comenzaron a atacar Israel hace una semana, cuando los rebeldes se unieron a la guerra regional desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el principal aliado de los hutíes en Oriente Próximo.