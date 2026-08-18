Los rebeldes hutíes de Yemen reivindican un nuevo ataque contra la refinería de Aramco en el sur de Arabia Saudí

Archivo - El portavoz militar de los rebeldes hutíes de Yemen, Yahya Sari - FUERZAS REBELDES DE YEMEN / X - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este martes un nuevo ataque contra la refinería de la empresa saudí Aramco en la ciudad de Jizán, en el suroeste de Arabia Saudí, a medida que crece la tensión entre las partes a raíz de la ofensiva desatada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Fuentes militares han indicado a la agencia de noticias Saba, controlada por los insurgentes, que el grupo ha hecho uso de varios drones para atacar la refinería en cuestión.

Esta operación respondería a la violación del espacio aéreo de las provincias yemeníes de Saada y Hajjá. "El objetivo fue alcanzado con precisión", ha manifestado el grupo, que controla desde septiembre de 2014 amplias zonas del norte y el oeste de Yemen, incluida Saná.

Horas antes, el Ejército de Yemen ha informado de que durante el último día se han llevado a cabo más de 130 operaciones militares contra posiciones de los rebeldes, sin aportar detalles sobre víctimas o daños provocados durante estas intervenciones.

Esta nueva andanada de ataques llega apenas dos días después de que la fuerza castrense informara de más de 180 ataques contra posiciones de los rebeldes hutíes, causando, según aseguró entonces, "decenas" de heridos entre las filas de la insurgencia.

Sin embargo, el lunes los hutíes reivindicaron ataques con misiles contra un buque militar de Arabia Saudí frente al puerto de la localidad de Moca, en el suroeste del país, viéndose afectadas, a su vez, otras cuatro embarcaciones que actuaban de "escolta" de la embarcación.