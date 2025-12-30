El reconocimiento de Israel a Somalilandia, nuevo factor en el tablero geoestratégico en el Cuerno de África

El presidente de la región separatista somalí de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi - OFICINA DEL PRESIDENTE DE SOMALILANDIA

El reconocimiento concedido por Israel a la región semiautónoma de Somalilandia, situada en el norte de Somalia, ha vuelto a poner en el foco la situación de esta autoproclamada república, que en 1991 declaró su independencia en medio del conflicto desatado tras la caída del régimen de Siad Barré en Somalia, si bien ningún país había dado hasta ahora el paso de aceptar la legalidad de este anuncio.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció por sorpresa el 26 de diciembre el reconocimiento de Somalilandia, algo que enmarcó en "el espíritu de los 'Acuerdos de Abraham', impulsados en 2020 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que llevó a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Marruecos y Sudán a establecer lazos con Israel, si bien Jartum por ahora no ha ratificado esta decisión.

La decisión fue trasladada por Netanyahu al presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, alias 'Irro', en medio de un impulso por parte de Israel para incrementar la cooperación con esta región, un paso inmediatamente rechazado por el Gobierno central de Somalia y la comunidad internacional en pleno, a excepción de las autoridades de Taiwán, que celebraron la medida israelí.

De hecho, el Parlamento somalí celebró el domingo una sesión extraordinaria en la que declaró como "nulo" el reconocimiento otorgado por Israel y sostuvo que violaba además el Derecho Internacional, al tiempo que recordó que Somalilandia "es una parte inalienable del territorio de la República Federal de Somalia", una postura respaldada por los principales organismos internacionales.

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, se ha mostrado durante los últimos días especialmente crítico con la decisión y ha condenado el "ataque" de Israel contra Somalia, al tiempo que alertó del "riesgo de desestabilización" para la región, incluida la posibilidad de "revivir a elementos extremistas", en referencia a Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda y que ha cargado igualmente contra Netanyahu por su reconocimiento de Somalilandia.

En esta línea, destacó el compromiso "inamovible" de Mogadiscio con "la defensa de su soberanía e integridad territorial" y ahondó en que Somalilandia "es una parte inseparable de la República Federal de Somalia", en línea con la postura adoptada por las autoridades con Etiopía tras el polémico memorando de entendimiento firmado en 2024 por Adís Abeba con las autoridades de la región semiautónoma.

El paso dado por Etiopía, que desató una agria disputa diplomática, se enmarcó en los esfuerzos del país africano por recuperar su salida al mar --perdida en 1993, con la independencia de Eritrea--, algo que buscaba obtener con un acuerdo con Somalilandia a cambio de un porcentaje de su aerolínea nacional, Ethiopian Airlines, y el futuro reconocimiento de su independencia, algo que por ahora no se ha materializado sobre el terreno.

REIVINDICACIONES HISTÓRICAS DE SOMALILANDIA

Somalilandia, que cuenta con un gobierno autónomo desde hace más de tres décadas, declaró su independencia en 1991 tras una conferencia celebrada en el territorio en la que se decidió "revocar" la unión con Somalia y fijar un nuevo Estado a partir de las fronteras del antiguo Protectorado Británico de Somalilandia, un anuncio que no ha recibido reconocimiento por parte de la comunidad internacional.

Las autoridades centrales respondieron limitando las capacidaes de la región para desarrollar lazos con otros países y obstaculizando su papel en el mercado internacional --a pesar de lo cual en los últimos años ha alcanzado acuerdos de inversión con Etiopía y Emiratos Árabes Unidos (EAU)--, si bien la región es considerada como una de las más estables y democráticas de Somalia.

La región, que comparte frontera con Yibuti y Etiopía, además de con la región semiautónoma de Puntlandia --con la que también mantiene un conflicto relativo a la reclamación de la soberanía sobre algunos territorios--, cuenta además con mas de un centenar de kilómetros de costa en el golfo de Adén, ubicándose justo enfrente de las costas suroccidentales de Yemen.

Su historia como un ente con reclamaciones de independencia sobre Somalia se retrotrae al siglo XIX, cuando el territorio era un protectorado británico, estatus que cambió en 1960, cuando se unificó con Somalia, entonces bajo ocupación de Italia, si bien en los ochenta surgió un importante grupo rebelde opositor a la junta de Barré, quien había ascendido al poder en un golpe de Estado en 1969.

Finalmente, Barré fue derrocado en el marco de un conflicto en el que el Movimiento Nacional Somalí (SNM) tuvo un importante papel, tras lo que esta organización se negó a reconocer un gobierno interino que no estuviera encabezado por ellos, declarando poco después la independencia de Somalilandia y fijando su capital en Hargeisa, dando el pistoletazo de salida a una serie de gobiernos electos a través de las urnas.

El Gobierno central, que sigue rechazando las aspiraciones de independencia de Somalilandia, anunció en diciembre de 2023 que estaba dispuesto a reabrir el diálogo para resolver las disputas, un proceso mediado por Yibuti, si bien el citado acuerdo alcanzado una semana después entre Hargeisa y Etiopía dio al traste con estos esfuerzos y volvió a tensar las relaciones.

REPERCUSIONES A NIVEL REGIONAL

El paso de Israel, aplaudido por las autoridades de Somalilandia, que consideran que se trata de una victoria histórica para sus aspiraciones, ha sido sin embargo criticado con dureza por parte de Irán, Turquía, el Gobierno palestino, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y los rebeldes hutíes de Yemen, que enmarcan la medida en el juego geopolítico de Israel en la región, con numerosas ramificaciones.

Entre los principales temores de estas partes figuran la posibilidad de que Israel intente alcanzar acuerdo militares y de seguridad con Somalilandia, situada cerca del estrecho de Bab el Mandeb, entre el mar Rojo y el golfo de Adén, con lo que supone una posición estratégica que podría incluir la instalación de bases frente a las costas de Yemen, país contra el que Israel ha lanzado decenas de bombardeos en los últimos años a raíz del conflicto desatado tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, las autoridades palestinas y Hamás han alertado de la posibilidad de que el Gobierno israelí quiera trasladar a Somalilandia a población de la Franja de Gaza --devastada por su ofensiva tras el 7-O--, unos temores que han sido ya rechazados por las autoridades de la región semiautónoma somalí, que han garantizado que esta opción no está sobre la mesa.

Turquía, por su parte, ve con suspicacia la decisión de Israel --con quien mantiene un tenso enfrentamiento en Siria--, especialmente debido a sus potentes inversiones en Somalia, donde Ankara cuenta con su mayor base militar fuera de su territorio. El Gobierno turco ha dado además un importante apoyo militar al Ejército somalí en su lucha contra Al Shabaab y figura como uno de los principales socios de Mogadiscio.

Somalilandia busca aprovechar su posición estratégica para trazar nuevas alianzas, una política similar a la adoptada en las últimas décadas por parte de Yibuti, que cuenta con numerosas bases militares extranjeras --entre ellas de Estados Unidos, China, Francia, Italia y Japón--, si bien estos esfuerzos están dificultados por su falta de reconocimiento internacional.

Por ello, está por ver si el histórico paso de Israel, que ha chocado con el rechazo de organizaciones como la Unión Africana (UA), la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD, según sus siglas en inglés) y la Liga Árabe, se ve seguido por otros países, en lo que supondría un espaldarazo para las aspiraciones de independencia de Somalilandia.