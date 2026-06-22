Recuperan los restos de trece personas de entre los escombros tras nuevos ataques de Israel en Líbano

Archivo - Imagen de archivo de un edificio derumbado por los ataques de Israel en Líbano. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han informado este lunes de que se han recuperado los cuerpos sin vida de trece personas que se encontraban desaparecidas a raíz de los últimos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra zonas del sur de Líbano.

La Defensa Civil libanesa ha indicado que los equipos de búsqueda y rescate han logrado recuperar los cuerpos sin vida de estas trece personas de entre los escombros de varios edificios derrumbados en la zona, según ha recogido la agencia de noticias NNA.

"Equipos de los centros regionales de Nabatiye y de centros adscritos a la Defensa Civil libanesa llevaron a cabo operaciones durante todo el día de ayer para despejar las carreteras principales y secundarias de la región (...) con el fin de retirar los escombros y facilitar el tránsito", ha explicado la Defensa Civil.

En total, desde el recrudecimiento de los ataques israelíes el pasado 2 de marzo se han registrado más de 4.000 muertos en territorio libanés. Estos bombardeos, según las fuerzas israelíes, responden a las acciones del partido-milicia Hezbolá, que reanudó el lanzamiento de proyectiles contra Israel tras el inicio de la ofensiva contra Irán a finales de febrero, en la que murió el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Israel ha señalado en varias ocasiones que no retirará sus tropas del sur de Líbano y ha continuado sus ataques contra el país a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en la región.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del acuerdo preliminar, podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo.